La difesa è sempre legittima | riforma verso via libera alla Camera

«La difesa è sempre legittima» : alla Camera via libera alla riforma Salvini. In tensione i 5 stelle : ROMA - Il centrodestra si compatta sulla nuova legge per la legittima difesa e mercoledì - durante la votazione prevista alla Camera - rischia di mettere in difficoltà il M5S. Perché all'interno del ...

La difesa sempre legittima la Camera dice sì ai primi articoli. Domani voto finale : Al rush finale alla Camera la riforma della legittima difesa. Oggi sono stati votati i primi sei articoli. L'Aula riprenderà domattina con il voto di dieci emendamenti, seguiranno poi le dichiarazioni ...

Legittima difesa - Anm : “Bene il rinvio della riforma. Speriamo sia per sempre - non serve”. Ma Bongiorno : “Si farà” : Il rinvio della discussione in Parlamento della riforma sulla Legittima difesa” è una buona notizia, Speriamo che sia sine die”. L’Associazione nazionale magistrati, dopo la notizia che Matteo Salvini ha accettato di far slittare l’intervento, anche alla luce delle forti tensioni dentro i 5 stelle sul tema, si è schierata ancora una volta contro il provvedimento. “Noi vogliamo che la riforma non si faccia”, ha ...

Legittima difesa - l Anm 'Il rinvio sia per sempre. Da Salvini invasione di campo sul caso Peveri' : Politica Legittima difesa, rinvio di una settimana. La maggioranza: "Siamo compatti". Ma il nodo sono i malumori M5S di LIANA MILELLA 'Noi vogliamo che la riforma non si faccia - ha detto Minisci - ...

“difesa sempre legittima” - cosa prevede la riforma della Lega : La commissione Giustizia della Camera ha licenziato la proposta di legge sulla legittima difesa, bocciando tutti e 81 gli emendamenti presentati dalle opposizioni. Come previsto, M5s e Lega hanno respinto tutti i tentativi delle opposizioni di modificare il testo della riforma, che e' gia' stata approvata dal Senato, per evitare una terza lettura in Parlamento e, quindi, un inevitabile allungamento dei tempi. Ora si attendono i pareri delle ...

Legittima difesa - c'è l'intesa nel governo : sempre possibile con "grave turbamento" : Nessun emendamento presentato da M5s e Lega nell'ultimo giorno utile per le modifiche: il provvedimento sarà licenziato anche dalla Camera entro febbraio