Fca,premio del 4% per piano 2015-2018

Fca pagherà unpari al 4% della retribuzione contrattuale annua ai lavoratori italiani del Gruppo per il raggiungimento del 90% degli obiettivi previsti nell'ambito del contratto collettivo specifico di primo livello del quadriennio. Lo ha comunicato oggi l'azienda ai sindacati sottolineando che ilsarà erogato in maniera uniforme in tutti i settori.(Di mercoledì 6 marzo 2019)

