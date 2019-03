Donne e gender gap | più brave all' università ma penalizzate su occupazione e retribuzione

ilsole24ore

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Anche se hanno una laurea in Ingegneria, Medicina o Economia, tra le più spendibili sul mercato. Da anni le statistiche rilevano impietose come le pari opportunità tra uomini e, in Italia, ...

