Vela – Alberto Rossi è Armatore dell’Anno FIV

sportfair

(Di martedì 5 marzo 2019) Velista dell’Anno FIV by Acciari Consulting:dell’Anno FIV Laanconetana è ancora una volta sugli scudi grazie adche a Villa Miani (Roma), nell’ambito della serata di gala organizzata per celebrare il Velista dell’Anno FIV by Acciari Consulting, è stato incoronatodell’Anno FIV superando nella votazione finale il concittadino Filippo Pacinotti,del Brontolo Sailing Sqauadron, e Roberto Lacorte,del Minimaxi Supernikka.Mauro Melandri/Zerogradinord, che nel 2019 ha incrociato sui principali campi di regata internazionali riservati alle classi J/70 e Farr 40, ha così capitalizzato il titolo europeo J/70 conquistato a Vigo lo scorso giugno, al termine di un serratissimo testa a testa con i già campioni iridati di Relative Obscurity. Con lui, in quella ...

Veladuepuntozer : Velista dell’Anno FIV: Alberto Rossi è Armatore dell’Anno - RedattoreSocial : L'amore per foto (e vela) di Alberto: 'Così esprimo la mia voglia di vivere' #disabilità #Palermo (Abbonati) - Italiavela : Velista dell'Anno FIV: terminate le votazioni, lunedì a Roma la premiazione FIV - Federazione Italiana Vela Alberto… -