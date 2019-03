romadailynews

(Di martedì 5 marzo 2019) Roma – Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale capitolino ha disposto misure cautelari nei confronti di 5 funzionari del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, nonche’ il sequestro preventivo di circa 8di, per fatti di falso, abuso d’ufficio e peculato. Le indagini, dirette dalla locale Procura della Repubblica e condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno consentito di accertare gravi irregolarita’ nella gestione delIn primo luogo, nella scelta dell’immobile da adibire a nuova sede dell’Ente, ilIda Marandola ha attestato falsamente un numero di dipendenti superiore a quello reale, in modo da ottenere una dichiarazione di ...

webnauta5_9 : RT @PrimaPaginaNews: Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo l’ordinanza con la quale il Giudice… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: In manette la signora Ida Marandola, direttore generale del Consiglio nazionale per la ricerca in agricoltura - romadailynews : In manette direttore generale del Crea: 8 milioni di euro sequestrati: Roma – Militari del… -