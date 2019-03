Finale Champions League 2019 | data | stadio e dove si gioca

Basket - Champions League 2019 : la Virtus Bologna comincia da Le Mans gli ottavi di Finale . Mario Chalmers debutta in bianconero : Il tempo dell’attesa è finito: la Segafredo Virtus Bologna ritorna in Europa per giocare gli ottavi della Basket ball Champions League 2018- 2019 . La corsa verso la prima delle due coppe organizzate dalla FIBA parte dall’Antares di Le Mans , dove domani sera gli uomini di Pino Sacripanti si recheranno a far visita a quelli di Eric Bartecheky. Sarà una giornata particolare, quella delle V nere, perché ci sarà il debutto dell’ultimo ...

Basket - Champions League 2019 : Venezia vola in Russia per l’andata degli ottavi di Finale - Hummer e Strebkov le stelle del Nizhny Novgorod : Comincerà domani il cammino dell’Umana Reyer Venezia nella seconda fase della Basketball Champions League 2018-2019. La squadra guidata da Walter De Raffaele scenderà infatti in campo in casa del Nizhny Novgorod per l’andata degli ottavi di finale, nel primo turno ad eliminazione diretta della massima competizione europea organizzata dalla FIBA. La formazione italiana ha tutte le carte in regola per provare ad arrivare fino in fondo ...