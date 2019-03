Juve | Allegri non ha dubbi | ' Giusta l' espulsione di Meret'

Juve - Allegri felice - ma critico : "Male nella ripresa e dovevo togliere Pjanic" : Max Allegri vede lo scudetto vicinissimo, ma non risparmia qualche frecciatina a se stesso e alla sua Juve dopo la vittoria di Napoli ."Ci siamo addormentati nella ripresa: dovevo togliere Pjanic a ...

Ronaldo arrabbiato : sconsolato per il gioco della Juve - va da Allegri e... : Secondo Sky Sport, Cristiano Ronaldo ha preso molto male l'atteggiamento della squadra nel secondo tempo di Napoli-Juventus. Si è mostrato sconsolato per come ha giocato la sua Juve, si è avvicinato più volte ...

Il Napoli domina contro la Juventus - solo l’inesistente espulsione di Meret regala la vittoria ad Allegri : lezione di calcio di Ancelotti [FOTO] : 1/43 Cafaro/LaPresse ...

Juventus - Paratici : 'Allegri vedrà Agnelli dopo la partita con l'Atletico Madrid' : Così, ai microfoni di Sky Sport prima di Napoli-Juve, il ds della Juventus, Fabio Paratici, che definisce una 'leggenda metropolitana' le voci su un cambiamento dei rapporti con il tecnico. 'I ...

Juve - Paratici : Il futuro di Allegri non dipende dalla Champions : A dirlo il direttore sportivo della Juventus , Fabio Paratici , ai microfoni di Sky Sport. 'Se hanno subito dei cambiamenti i rapporti dopo il ko di Madrid? I confronti con l'allenatore non sono per ...

Napoli-Juventus 0-0 La Diretta Ancelotti conferma Milik e Allegri recupera Ronaldo : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo di Napoli è infatti in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti ad inizio stagione indicata come la partita ...

Juventus - Paratici non chiude all’addio di Allegri a fine stagione… : Juventus pronta ad affrontare una serata dalle mille emozioni al San Paolo di Napoli, per parlare del futuro di Allegri ci sarà tempo La Juventus si appresta a giocare una gara delicatissima sul campo del Napoli. Nel pre-partita il dirigente bianconero Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Skysport dell’incontro ma anche del futuro di Allegri sulla panchina juventina: “Il suo futuro non è legato al risultato di una partita ...

Juventus : non ci sarebbero solo Zidane e Guardiola per il dopo Allegri : Tra i tifosi juventini è iniziato il toto-allenatore sul possibile sostituto di Massimiliano Allegri. E se questo non fa certo piacere al tecnico livornese, che nella giornata di ieri ha tenuto un allenamento a porte chiuse per preparare al meglio lo scontro diretto con il Napoli di Carlo Ancelotti, molti supporter bianconeri già sognano pensando ai possibili sostituti. Nei giorni scorsi abbiamo dato conto del fatto che Zinedine Zidane e Pep ...

Napoli-Juventus - le ultimissime : ancora un dubbio per Allegri : Napoli-Juventus, ultimissime dal campo di gioco. Allegri e Ancellotti a minuti scioglieranno gli ultimi dubbi di formazione in vista del big-match delle 21:30 del San Paolo. La grande novità tra i bianconeri riguarda l’assenza di Dybala dalla formazione titolare. L’argentino dovrebbe infatti essere sostituito dall’azzurro Bernardeschi, chiamato ad occupare la corsia di destra dell’attacco bianconero. […] More