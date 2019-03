Pagelle Napoli-Juventus 1-2 | highlights e tabellino del match – VIDEO

Pagelle Napoli-Juventus : Pjanic doppia faccia - Ronaldo poco pericoloso : Pagelle NAPOLI JUVENTUS – Primo tempo dominato dalla Juventus. Il rosso a Meret favorisce i bianconeri che con Pjanic su punizione e Emre Can di testa, trovano un doppio vantaggio fondamentale. Primo tempo fantastico della squadra di Allegri che per ora si porta a +16 sul Napoli, seconda forza del campionato.Nella ripresa esce il Napoli: […] More

Parma-Napoli 0-4 - Pagelle / Stasera qualche chilo di cazzimma si è visto : MERET. Il Parma latita e Meret gli attaccanti biancocrociati li vede da lontano, per buona parte dei novanta minuti. Deve aspettare un’ora abbondante per fare una parata, deviando in angolo un tiro di Gervinho. L’unico dei padroni di casa – 6 Precisamente, aspetta circa 60 minuti. Dopo sei minuti scarsi l’unico altro intervento da registrare: di pugni – 6 MALCUIT. Come tutti i puledri di razza, Riccioli d’Oro deve ancora ammaestrare il suo ...

Napoli-Zurigo 2-0 - Pagelle / Ounas piccola stella della serata : MERET. Più che altro abbiamo tremato per la sua incolumità fisica: dapprima vedendolo librarsi in volo contro Ceesay, poi alla fine della partita quando esce e sbatte, si rialza e rilancia. Tutto è bene quello che finisce bene, e senza gol – 6,5 HYSAJ. Ingarra finanche un tunnel ma è poca roba nel computo finale della sua prestazione. Onesta, ovviamente, e tentando di puntellare pure i compagni del centro. Quanto alle proiezioni offensive, il ...

Pagelle Napoli Zurigo – Torna l'Europa League al San Paolo per l'incontro tra Napoli e Zurigo. Quasi una formalità per i campani vittoriosi 3-1 nella gara d'andata in Svizzera. Nelle due squadre che si scontreranno domani figurano anche giovani talenti, nello Zurigo sono molti gli under 21, tra cui un classe 2002. I giovanissimi del Napoli sono il mediano

Pagelle Gazzetta : «Uno psicanalista per gli attaccanti del Napoli» : Milik il peggiore Nelle Pagelle, la Gazzetta assegna 6 a Carlo Ancelotti: “Cosa puoi dire a un allenatore che fa giocare bene la propria squadra e prova nel finale a spingerla sempre piu` avanti col 4-2-3-1? Forse di inserire nello staff uno psicanalista per gli attaccanti”. E certifica con un 5 che il peggiore in campo è stato Arkadiusz Milik. Scrive: “I movimenti sono giusti, all’appuntamento davanti alla porta c’e` sempre ma le sue ...

Napoli-Torino 0-0 - Pagelle / E’ tutto un problema di sostanza : OSPINA. Disoccupato. Dopo una partita del genere potrebbe fare domanda per il reddito di cittadinanza. Ah no, è colombiano. Prima gli italiani eh! – senza voto Pensa uno che non gioca per due partite e poi resta lì ad annoiarsi per 90 minuti. Il ruolo del portiere è spesso sottovalutato. C’è un mondo da scoprire – sv MALCUIT. Ormai imperversa a suo piacimento sulla fascia destra. Perdipiù, Riccioli d’Oro affina il suo repertorio e offre una ...