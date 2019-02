ZH | rimorchio camion in fiamme in tunnel A1 | autista in ospedale

swissinfo.ch

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia , function, $, {window.fnames = new Array, ,; window.ftypes = new Array, ,...

hesbringsmejoy : vaffanculo lo sa benissimo quanto io odi il mio corpo mia madre e si è permessa di definirmi 'camion a rimorchio' q… - MarcoChiaretta : @_74Nicea_ Vanno bene i camion, i camioncini aperti e chiusi, i furgoni, le moto (ma sarebbe difficoltoso), gli sco… - TweetGino : @_Bexent_ Rugani ? Marca l'uomo a due metri e lo fa girare sempre. E non era Ibrahimovic ma Santander, un camion ri… -