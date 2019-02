Terrorismo,Conte: minaccia non esaurita

Quella jihadista è unache"non può considerarsi". Lo ha detto il premierdurante la presentazione della relazione dei servizi segreti. "Il rischio zero realisticamente non esiste",ha ribadito,per poi aggiungere: "Abbiamo motivi per tenere molto alta la guardia, ma abbiamo anche valide ragioni per sentirci sereni del cammino intrapreso" da intelligence e forze di polizia. "Sul territorio nazionale i radicalizzati in casa sono un bacino sempre più alto", ha anche detto.(Di giovedì 28 febbraio 2019)

