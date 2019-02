Scelta Uomini e Donne | Gemma Galgani e Rocco si sposano? FOTO

Uomini e Donne : Natalia Paragoni torna da Andrea Zelletta dopo la Scelta di Ivan Gonzalez : dopo il rifiuto dello spagnolo, la giovane corteggiatrice torna in studio alla corte del tronista pugliese.

Uomini e Donne : Natalia corteggia Andrea dopo la Scelta di Ivan : Ivan sceglie Sonia. Natalia Paragoni torna a Uomini e Donne per Andrea Zelletta Venerdì 1° marzo andrà in onda la scelta di Ivan Gonzalez. Come rivelato dalle anticipazioni, il tronista ha optato per una bruna, a differenza di Luigi Mastroianni che ha preferito la nera Sonia Capuano. Ivan ha scelto Sonia. La ragazza ha avuto la meglio su Natalia Paragoni che è tornata a Uomini e Donne a corteggiare Andrea Zelletta. Prima dello spagnolo, Natalia ...

Uomini e Donne - la Scelta di Luigi Mastroianni è... : Venerdì 1° marzo 2019, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, il terzo speciale Uomini e Donne - La scelta, dedicato alle scelte finali dei tronisti Luigi Mastroianni, ex corteggiatore di Sara Affi Fella, e Ivan Gonzalez, l'ex tentatore spagnolo che abbiamo visto nella prima edizione di Temptation Island Vip.Per quanto riguarda la scelta di Luigi, il 23enne proveniente da Catania si è recato nella villa insieme alle corteggiatrici ...

Uomini e donne : presentazioni in famiglia per Lorenzo e Claudia dopo la Scelta : È passata quasi una settimana dalla scelta di Lorenzo Riccardi, trasmessa lo scorso venerdì in prima serata su Canale 5. Il tronista ha deciso di continuare a frequentare Claudia Dionigi, deludendo Giulia Cavaglià che sembrava essere la sua preferita nella fase iniziale del percorso televisivo. Dal giorno della seguitissima puntata, la neo-coppia è tornata attiva sui social network, esprimendosi in maniera esplicita sui propri sentimenti e ...

Uomini e Donne : diretta del 27 febbraio - la Scelta di Gemma Galgani : Siamo giunti ad un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. La puntata odierna, 27 febbraio 2019, che andrà in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5 sarà dedicato al primo appuntamento settimanale del Trono Over. Come tutti i primi appuntamenti, si inizierà proprio col parlare della dama torinese Gemma Galgani e il suo Rocco. Anticipazione Uomini e Donne: Rocco e il suo ultimatum Le cose tra Gemma e ...

Uomini e donne - Nilufar Addati assente alla Scelta di Luigi Mastroianni : ecco perché : Nilufar Addati non parteciperà come ospite alla puntata speciale di Uomini e donne in cui il tronista Luigi Mastroianni farà la propria scelta. I due amici, nonché compagni di agenzia, non si incontreranno nella villa in cui si chiuderà ufficialmente l'avventura del giovane all'interno del dating show di Mara De Filippi.I fan della trasmissione, tuttavia, possono stare tranquilli: fra Nilufar e Luigi scorre ancor buon sangue. Ad impedire ...

Uomini e Donne - la Scelta di Ivan Gonzalez è... : Poche ore fa è stata registrata la scelta al castello di Ivan Gonzalez, il tronista spagnolo che il pubblico italiano ha conosciuto prima nei panni di tentatore a Temptation Island Vip.Dopo aver corteggiato a lungo Valeria Marini nel programma condotto da Simona Ventura, il giovane è stato poi eletto al trono di Uomini e Donne in quest'ultima stagione del programma; il suo percorso nel dating show è ora giunto a conclusione e presto ...

Uomini e Donne - dopo la Scelta Lorenzo torna sui social : 'Seguitemi' : Terminata la sua esperienza sul trono di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi è potuto tornare sui social network. I tronisti, infatti, durante il periodo di permanenza al dating-show di Canale 5, sono obbligati a disattivare i rispettivi account social, onde evitare controproducenti collaborazioni. Ebbene, una volta concluso il suo percorso, il "Cobra" ha deciso di ritornare più attivo che mai, e lo ha fatto con una serie di Instagram Stories e ...

Uomini e Donne oggi : Luigi annuncia la Scelta - nuova lite tra tronisti : oggi Uomini e Donne: Luigi pronto alla scelta fa pace con Irene, Ivan discute con Andrea Questo Martedì pomeriggio va di nuovo in onda il Trono Classico di Uomini e Donne. Anche stavolta di parte da Luigi. Maria De Filippi annuncia che il tronista è pronto a trasferirsi in villa, per poi passare alla scelta. […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Luigi annuncia la scelta, nuova lite tra tronisti proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Le parole di Antonio Moriconi Dopo la Non Scelta! : Uomini e Donne: Antonio Moriconi riceve il rifiuto al castello da parte di Teresa. Come incassa il colpo e da dove riparte il giovane maestro di sci? Il pretendente si lascia andare ad una confessione a tutto tondo! Uomini e Donne: il bell’Antonio manda giù il boccone amaro del rifiuto da parte di Teresa. Ripercorre un po’ la sua storia tra il sorpreso e l’amareggiato ma mai sconfitto. Se si avesse la possibilità di prevedere il futuro, forse, ...