Nasce il primo Consorzio globale per le università on line

Nasce "masterEsports" - il primo corso executive accademico dedicato al mondo degli eSport : Una novità si affaccia nel panorama della formazione in Italia con la nascita del "mastereSports" ovvero il primo corso executive accademico, esclusivamente dedicato al mondo degli eSport, che sarà realizzato a Milano grazie alla collaborazione tra la "School of Management" della LUM e MasterSport Institute.Che il settore eSports sia tra i fenomeni più interessanti del momento per volumi economici, tipologia di target di riferimento, audience e ...

Nasce il MasterEsports - primo master dedicato agli sport elettronici : Una novità si affaccia nel panorama della formazione in Italia con la nascita del “masterEsports” ovvero il primo corso executive accademico, esclusivamente dedicato al mondo degli Esports, che sarà realizzato a Milano grazie alla collaborazione tra la “School of Management” della LUM e mastersport Institute. Che il settore Esports sia tra i fenomeni più interessanti […] L'articolo Nasce il masterEsports, primo master dedicato agli sport ...

Nasce il primo Museo Sindacale italiano : Nasce il primo Museo Sindacale italiano in provincia di Vibo Valentia. Su proposta dell'Università delle Generazioni ad opera di Bruno Congiustì

Nasce il primo sindacato Carabinieri : "Capitano Ultimo presidente" : Nasce il primo sindacato Carabinieri: "Capitano Ultimo presidente" La prima assemblea del Sim Carabinieri si tiene a Roma, il 2 febbraio. E in quell'occasione si attende la probabile nomina a presidente del colonnello Sergio De Caprio che arrestò Totò Riina. Lui: "Sarebbe un grandissimo onore e ...

Nasce il primo sindacato Carabinieri : 'Capitano Ultimo presidente' - : La prima assemblea del Sim Carabinieri si tiene a Roma, il 2 febbraio. E in quell'occasione si attende la probabile nomina a presidente del colonnello Sergio De Caprio che arrestò Totò Riina. Lui: "...

Nasce il primo sindacato dei Carabinieri - Capitan Ultimo proposto come presidente : Per la prima volta nella loro storia i Carabinieri potranno avere una loro rappresentanza sindacale. Domani a Roma si riuniranno per l'assemblea costitutiva del Sim Carabinieri - questa la sigla ...

Nasce Sim Carabinieri - primo sindacato militare. "Il Capitano Ultimo presidente" : L'assemblea costitutiva del Sim Carabinieri , il primo e finora unico sindacato militare , sarà domani a Roma. Antonello Serpi, segretario generale del neonato sindacato svela che il ruolo di ...

A Balestrate Nasce il primo parco giochi vietato agli smartphone : A Balestrate nasce il primo parco giochi vietato agli smartphone Nella cittadina del Palermitano sarà presto inaugurato uno spazio dove saranno banditi cellulari e tablet, pena una multa. Il progetto è promosso da un comitato di genitori: “Un modo per tornare a stare insieme” Parole chiave: ...

A Balestrate Nasce il primo parco giochi vietato agli smartphone - : Nella cittadina del Palermitano sarà presto inaugurato uno spazio dove saranno banditi cellulari e tablet, pena una multa. Il progetto è promosso da un comitato di genitori: "Un modo per tornare a ...

In Sicilia Nasce il primo parco giochi "Facebook-free" : Smartphone banditi, divieto di chattare, social e siti web off limits nel parco giochi: ecco l'idea di un comitato di genitori Siciliani, intenzionati a realizzare il primo parco "Facebook-free" d'Italia. Il progetto diventerà realtà a Balestrate, in provincia di Palermo, grazie a una raccolta fondi di enti pubblici e privati e ad un'iniziativa di crowfunding, per cui è ancora possibile fare donazioni.Il parco sorgerà ...

Nasce Spike Volleyball - il primo videogioco sulla pallavolo! Appuntamento il 5 febbraio - rivoluzione negli eSports : Martedì 5 febbraio sarà una giornata importantissima per tutti gli appassionati di volley, da decenni gli amanti di questo sport attendevano un videogioco tematico ma non si era mai arrivati alla realizzazione effettiva. Tra un paio di settimane tutto cambierà e verrà presentato al pubblico “Spike Volleyball”, un videogame per Playstation, Xbox e computer sviluppato da Black Sheep Studio. L’universo dei videogiochi sportivi è ...

La scienza spiegata ai bambini : Nasce a Verona il primo “Children’s Museum” del Nord Est : Un luogo dove il mondo si svela. E lo fa attraverso giochi ed esperienze emozionali. A maggio aprirà i battenti Children’s Museum Verona. Un progetto di Pleiadi, realtà che coltiva e comunica la passione per la scienza a famiglie e bambini con metodi innovativi, che vede come partner Fondazione CariVerona. Non solo un museo innovativo, ma anche parte di un progetto di rigenerazione urbana. Il Children’s Museum, infatti, troverà «casa» nell’area ...

Salvataggio delle imprese balneari - per Marti è il primo passo : gli operatori ringraziano. Sasso contro Fitto : "Sovranisti si Nasce" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Ciclismo e videogiochi - Nasce la Kiss Super League : il primo campionato virtuale sui pedali! Ci saranno squadre Professional : Gli eSports e il Ciclismo, un matrimonio che verrà celebrato molto presto. I videogiochi sono ufficialmente stati riconosciuti come sport dal CIO, in un futuro molto lontano potrebbero avere anche spazio alle Olimpiadi e intanto si muovono i primi passi per avvicinare gli e-games all’universo dei pedali. La Zwift, una start-up californiana nata nel 2014, ha infatti fondato la Kiss Super League: un utente collega i rulli della propria ...