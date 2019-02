Serie B | il programma delle gare dalla 13^ alla 15^ giornata

Serie A - programmazione tv 26ª giornata : Lazio-Roma su Dazn - Napoli-Juventus su Sky : Nel fine settimana tornerà il campionato di Serie A. Il prossimo turno proporrà due importanti big match da seguire con particolare attenzione. Ad animare la 26ª giornata saranno Lazio-Roma da una parte e Napoli-Juventus dall’altra. Non mancheranno sfide importanti anche per quanto riguarda le “piccole”, che andranno a caccia di punti salvezza. Ad aprire il programma sarà l’anticipo di venerdì 1 marzo tra Cagliari e Inter. I nerazzurri, dopo le ...

Calcio - Serie B oggi (26 febbraio) : calendario - programma - orari - tv e streaming di tutte le partite : oggi mercoledì 26 febbraio è in programma la 26^ giornata della Serie B 2019 di Calcio, sette partita in programma in questa intensa serata per un turno infrasettimanale che potrebbe dire molto in ottica classifica generale. La capolista Brescia volerà a Padova per conservare i quattro punti di vantaggio sul Palermo che invece sarà impegnato a Cosenza, big match tra Verona e Lecce fondamentale in ottica playoff, il Benevento affronta ...

Nuoto sincronizzato - World Series Parigi 2019 : programma - orari e tv : Dopo una lunga pausa il Nuoto sincronizzato torna ad esibirsi nelle World Series, competizione internazionale a tappe, nata ufficialmente l’anno scorso e che tanto successo ha riscosso nell’ambiente della danza in piscina. Dal 1° al 3 marzo si gareggerà a Parigi nell’ormai consueto scenario di quello che è stato in passato il French Open, atto iniziale di una stagione che porterà le selezioni più forti ai Mondiali in Corea del ...

Prossima giornata Serie A - programma e orari delle partite (1-3 marzo). Come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : La ventiseiesima giornata del campionato di Serie A si preannuncia particolarmente ricca di partite di alto interesse, che vanno direttamente a riflettersi sulla classifica generale. La serata del sabato sarà dedicata al derby tra Lazio e Roma, che calamiterà l’attenzione della Capitale sullo Stadio Olimpico sia per l’intrinseca importanza cittadina del match che per la situazione di classifica di entrambe, con i giallorossi pronti a ...

Serie A calcio - chi gioca oggi? Il programma e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Si conclude oggi, domenica 24 febbraio, il fine settimana dedicato alla 25a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Dopo gli anticipi di venerdì e sabato e in attesa della comunicazione circa la data di recupero della sfida tra Lazio e Udinese, in campo oggi soltanto sei partite. Si comincia alle ore 12.30 con la sfida tra Sampdoria e Cagliari. La formazione di Giampaolo cercherà il riscatto dopo la sconfitta contro ...

Serie A - Sky o Dazn? Ecco tutta la programmazione della 25a giornata : Serie A – Il prossimo turno di Serie A della venticinquesima giornata, ovvero la sesta giornata di ritorno di Serie A, si giocherà da venerdì 22 febbrario a domenica 24 febbraio 2019. Il calendario di Serie A metterà di fronte Parma e Napoli allo stadio Tardini di Parma, alle ore 20.30 di domenica, Fiorentina-Inter, il big match di giornata. Sarà una giornata molto […] L'articolo Serie A, Sky o Dazn? Ecco tutta la programmazione della 25a ...

Serie B oggi (23 febbraio) - orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Sabato piuttosto intenso quella del campionato cadetto italiano di calcio. La Serie B andrà in scena nella propria interezza e i match di cartello non mancheranno. L’abbuffata sarà alle 15.00 con Cittadella-Lecce, Brescia-Crotone, Perugia-Cosenza, Carpi-Spezia, Pescara-Padova e Cremonese-Ascoli. Alle 18.00 Foggia-Benevento completeranno il quadro con un match molto sentito. Di seguito il programma completo del turno, precisando che ci sarà ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : prima tappa a Busto Arsizio. Date - programma - calendario - orari d’inizio e streaming : Domani domenica 24 febbraio andrà in scena la prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica. Il PalaYamamay di Busto Arsizio terrà a battesimo l’appuntamento di apertura della nuova stagione della Polvere di Magnesio, incomincia un anno cruciale per tutto il movimento che culminerò con i Mondiali di Stoccarda dove verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Brixia Brescia è la grande favorita visto che ...

Serie A - programmazione tv 25ª giornata : Frosinone-Roma su Dazn - Fiorentina-Inter su Sky : Nel weekend dal 22 al 24 febbraio tornerà il campionato di Serie A. In programma la 25ª giornata, che comincerà venerdì 22 febbraio con il primo dei tre anticipi stabiliti dalla Lega. Ad aprire il prossimo turno sarà la sfida di San Siro tra Milan ed Empoli. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:30, con diretta tv su Sky. I rossoneri, dopo l’importante successo sul campo dell’Atalanta, vorranno proseguire la rincorsa al quarto posto. Non sarà ...

Ginnastica artistica - Prima tappa Serie A 2019 : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la gara di Busto Arsizio : Domenica 24 febbraio si disputerà la Prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, incomincia ufficialmente la stagione della Polvere di Magnesio e il campionato a squadre ripartirà dal PalaYamamay di Busto Arsizio (in provincia di Varese). Si preannuncia grande spettacolo per questo primo appuntamento imperdibile, l’Italia incomincia a tutti gli effetti la corsa verso gli Europei e i Mondiali che qualificheranno alle Olimpiadi ...

Prossima giornata Serie A calcio - orari e tv. Il programma delle partite e come vedere in tv e streaming il 25° turno : Si terrà nel weekend della Prossima settimana la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, che si preannuncia ricca di possibili colpi di scena in tutte le zone della classifica. La capoclassifica Juventus si reca sul complicato campo del Bologna, che ha tutto l’interesse a tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Altri due scontri che mettono di fronte alta e bassa classifica sono quelli tra Milan ed Empoli a San Siro e ...

Serie A calcio - programma domenica 17 febbraio : chi gioca e a che ora. Come vedere le partite in tv e streaming : Prosegue la ventiquattresima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, quinta del girone di ritorno, che è scattata venerdì 15 e si concluderà domani, lunedì 18 febbraio. Oggi, domenica 17, spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con SPAL-Fiorentina, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto tre sfide, ovvero Empoli-Sassuolo, Genoa-Lazio ed Udinese-Chievo. Alle ore 18.00 tocca a Inter-Sampdoria, mentre alle ore 20.30 spazio a ...

Serie A calcio - programma anticipi 16 febbraio : chi gioca e a che ora. Come vedere le partite in tv e streaming : La ventiquattresima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, quinta del girone di ritorno, iniziata ieri sera con Juventus-Frosinone, finita per 3-0 per i bianconeri con gol di Dybala, Bonucci e Cristiano Ronaldo, proseguirà oggi, sabato 16, con altre due gare: alle ore 18.00 Cagliari-Parma ed alle ore 20.30 Atalanta-Milan. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite odierne della ...