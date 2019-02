Salta la prima prova di discesa a Sochi

La pupa e il secchione - Salta il debutto : non andrà in onda in primavera : La pupa e il secchione, rimandato il grande ritorno: le ultime novità sullo show La pupa e il secchione non parte, o meglio, ritarda un po’ e non segue la tabella di marcia prevista inizialmente. Lo show di Mediaset, che sarebbe dovuto andare in onda questa primavera, pare sia stato rimandato. A quando? La rete […] L'articolo La pupa e il secchione, salta il debutto: non andrà in onda in primavera proviene da Gossip e Tv.

Sci Alpino – Coppa del mondo - a Sochi Salta la prima prova di discesa : Cancellata la prima prova di discesa a Sochi: le azzurre testeranno la pista giovedì 28 febbraio salta la prima prova di discesa femminile nel complesso sciistico di Rosa Khutor, nei pressi di Sochi, dov’è in programma la tappa di Coppa del mondo femminile dedicata alla velocità. Sulla pista delle Olimpiadi del 2014 il calendario subisce dunque una variazione: il primo training ufficiale slitta a giovedì 28 febbraio, poi seconda ...

Il Segreto anticipazioni : Salta l’appuntamento in prima serata su Rete4 : Il Segreto - Ibrahim Al Shami J. è Isaac Brutte notizie per i fan de Il Segreto. Questa settimana la soap spagnola dovrà rinunciare al consueto appuntamento in prima serata al martedì su Rete4. Una pausa dovuta ancora una volta a delle scelte di sinergia tra palinsesti delle reti del gruppo Mediaset. Martedì 26 febbraio su Canale5, rete sempre più in crisi in materia di ascolti, andrà, infatti, in onda una puntata speciale di Segreti e Delitti, ...

NBA – Incidente d’auto per Karl-Anthony Towns : Salta la prima partita in carriera : Incidente d’auto per Karl-Anthony Towns: il giocatore dei Timberwolves è rimasto illeso ma è stato costretto a saltare la prima partita della sua carriera Ieri notte Karl-Anthony Towns ha saltato la prima partita della sua carriera dopo 303 presenze consecutive. Il centro dei Timberwolves è rimasto coinvolto in un Incidente d’auto mentre si dirigeva all’aeroporto per imbarcarsi alla volta di New York per la sfida contro i Knicks. ...

Quota 100 - 50mila domande in 20 giorni : il primato a Roma. Decretone : Salta il taglio delle pensioni ai sindacalisti : In meno di venti giorni poco meno di 50mila persone hanno fatto richiesta per accedere alla pensione anticipata con Quota 100. Sono dati dell’Inps. delle 49922 domande, oltre 17mila arrivano da lavoratori pubblici, oltre 38mila arrivano da uomini e la quasi totalità (44273) proviene attraverso i patronati. In testa ci sono le province di Roma (3875 domande), Napoli (2393) e Milano (1895), a poca distanza Palermo (1499). Oltre il migliaio ...

Sci Alpino – Mondiali di Are - Salta la prima prova di discesa maschile : Ritardi nei voli, cancellata la prima prova di discesa maschile ai Mondiali di Are. Gli atleti faranno soltanto sci libero A causa dei ritardi dei voli aerei, la prima prova di discesa maschile ai Mondiali di Are prevista per martedì alle 10.30 è stata cancellata. La FIS ha infatti voluto evitare sovraccarichi agli atleti, affaticati da viaggi che si sono rivelati più lunghi del previsto. Ecco perché gli stessi atleti faranno soltanto un ...

Le Saltano le nozze perché non è stato trascritto il divorzio di 16 anni prima. Fa causa : Per una mancata trascrizione 16 anni fa una donna non ha potuto sposarsi. Quasi sull'altare ha scoperto che risultava ancora coniugata con l'ex marito , lasciato appunto anni prima. Le nozze saltate ...

Taylor Mega prima eliminata?/ Isola dei Famosi 2019 : Salta la strategia della naufraga - colpa della Marcuzzi : Tayor Mega accende la polemica all'Isola dei Famosi 2019: l'influencer annuncia l'addio al reality tra 3 settimane, il pubblico pronto a mandarla a casa.

MotoGp - Salta la prima testa in casa Yamaha : le lamentele di Rossi e Viñales sortiscono i primi effetti : Il team di Iwata ha deciso di prendere i primi provvedimenti dopo lo scetticismo palesato da Rossi e Viñales in vista della nuova stagione La Yamaha fa sul serio in vista del Mondiale 2019 e, per non lasciare niente di intentato, ha deciso di intervenire prima dell’avvio della stagione. La casa di Iwata infatti ha sostituito l’ingegnere responsabile del Test Team Kouji Tsuya, affidandogli il suo incarico a Takahiro Sumi. AFP ...

La mini Tav rischia di Saltare prima di nascere : La Lega vorrebbe ma non convince i Cinquestelle. Si lavora a un progetto ridotto con un tunnel di base di 65 km di cui 57 di galleria per unire Saint Jeanne de Murienne e Susa. Costo 8,6 mld -

Saltamartini : prima di polemizzare su Salvini - Raggi pensi a rifiuti e buche : Roma – “prima di innescare polemiche strumentali nei confronti del Ministro Salvini sull’agguato avvenuto alla Magliana, la sindaca Raggi e i consiglieri 5S riflettano sui loro impegni per la citta’ e per le periferie finora disattesi”. “I romani aspettano da due anni e mezzo di essere liberati dai rifiuti e di poter guidare senza il rischio di finire in qualche voragine”. Cosi’ in un comunicto la ...

Salta la prima stagionale al teatro dei Vigilanti-Cioni : Annullato lo show inaugurale per il forfait del giovane attore Carmine Buschini. Il debutto rimandato al 22 gennaio con la Locandiera con Annalisa Sandrelli