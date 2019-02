Lecce - tragico incidente sul lavoro : Operaio precipita da un’altezza di nove metri e muore : tragico incidente sul lavoro mercoledì mattina nel centro di Monteroni di Lecce, nel Salento, dove un operaio di cinquantasei anni è precipitato dall'impalcatura sulla quale stava lavorando. Per cause in fase di accertamento, forse a causa delle raffiche di vento, l’operaio è caduto morendo sul colpo.Continua a leggere