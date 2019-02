ilnapolista

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Dolore o pretattica?in allenamento per. Il portoghese ha accusato un doloresinistra, ed è in dubbio per la trasferta di. sarà sottoposto ovviamente a una serie di accertamenti.Non sappiamo se si tratti o meno di pretattica. Di certo per la Juventus la partita più importante della stagione non è quella di domenica prossima al San Paolo, bensì quella di martedì 12 marzo all’Allianz Stadium quando si giocherà la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid di Simeone. All’andata, come tutti sanno, è finita 2-0 per gli spagnoli.+++ @juventusfc : si ferma @. Per il portoghese previsti controllisinistra: è in dubbio per la sfida col @ssc+++— SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) 27 febbraio 2019L'articolo...

EuropaCalcio : #Juventus, #Ronaldo a rischio per il il Napoli: 'Controlli alla caviglia' - napolista : Infortunio alla caviglia per Cristiano Ronaldo, in forse per Napoli Il portoghese si è fermato in allenamento, sar… - SSCNapoliNews : Infortunio alla caviglia per Cristiano Ronaldo, in forse per Napoli -