Anticipazioni La porta rossa 2 | Rambelli assolto e l’incontro con Jonas

Anticipazioni Un posto al sole : Guido infastidito dal comportamento di Cerruti : Proseguono le vicende dei protagonisti della soap opera 'Un posto al sole' capace di attirare l'attenzione del pubblico grazie alla capacità di trattare svariati temi. Le Anticipazioni degli appuntamenti che vanno dall'11 al 15 marzo fanno notare che Raffaele cercherà di parlare con Diego riguardo alla situazione sentimentale. Il portiere potrà dirsi contento di aver ritrovato la complicità con il primogenito, ma rimarrà deluso dal comportamento ...

La porta rossa 2 - Anticipazioni quarta puntata : il mistero svelato : anticipazioni La porta rossa 2, quarta puntata: la scoperta di Anna La porta rossa 2 continua a tenere con il fiato sospeso i telespettatori di Raidue. Nella fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession i colpi di scena si susseguono. Le anticipazioni della quarta puntata de La porta rossa 2 svelano che Anna farà una scoperta clamorosa. La donna ha dato alla luce la piccola Vanessa. Proprio in quell’istante, Cagliostro ha avuto una ...

La Porta Rossa 2 Anticipazioni : Stasera su Rai 2 la terza puntata : Nella puntata di questa sera avremo aggiornamenti sulla misteriosa Fenice. Scopriamo le Anticipazioni del terzo appuntamento con la fiction targata Rai.

La Porta Rossa 2 - il dossier Fenice e quei poveri bambini Anticipazioni : La seconda stagione della Porta Rossa giunge con l’appuntamento di mercoledì 27 febbraio a metà del suo percorso (mentre già si parla di una terza stagione) e il dossier della Fenice diventa uno dei punto focali. In onda alle 21,20 su Rai2 la fiction con Gabriella Pession e Lino Guanciale prevede la puntata cinque e sei. La Porta Rossa 2, anticipazioni La rivelazione che Vanessa ha fatto al processo di vedere e parlare con Cagliostro ha ...

La Porta Rossa 2 quarta puntata : trama e Anticipazioni 6 marzo : LA Porta Rossa 2 quarta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, tornano su Rai 2 i nuovi episodi della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento mercoledì 6 marzo 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Porta Rossa 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 6 marzo La Porta Rossa 2 quarta puntata – episodio 7. Ancora Cagliostro non è riuscito a ...

LA PORTA ROSSA 2 - TERZA PUNTATA/ Anticipazioni : colpo di scena su Cagliostro : La PORTA ROSSA 2, Anticipazioni TERZA PUNTATA 26 febbraio, Raidue: colpo di scena nel processo sulla morte di Cagliostro, Jonas vuole vendicarsi?

La Porta Rossa 2 : trama e Anticipazioni quarta puntata 6 marzo 2019 : La Porta Rossa 2: trama e anticipazioni quarta puntata 6 marzo 2019 Mercoledì 6 marzo 2019 andrà in onda alle 21.20 una nuova puntata de La Porta Rossa 2. La fiction di Rai 2 approda così al suo quarto appuntamento con ancora tanti enigmi da risolvere e misteri da svelare. Anche la seconda stagione ha come protagonisti l’affascinante Lino Guanciale e la bellissima Gabriella Pession nei panni di Leonardo Cagliostro ed Anna Mayer. ...

La Porta Rossa 2 - Anticipazioni terza puntata : Cagliostro (Lino Guanciale) avrà di che indagare anche nella terza puntata de La Porta Rossa 2, in onda questa sera, 27 febbraio 2019, alle 21:20, su Raidue. Per il protagonista, ma anche per gli altri personaggi, la ricerca della verità si fa sempre più complessa.La Porta Rossa 2, anticipazioni terza puntata Negli episodi in onda questa sera, Vanessa (Valentina Romani) deve affrontare le conseguenze di quanto detto durante il processo. ...

Anticipazioni La porta rossa : Anna fuggita senza lasciare traccia : Continuano ad appassionare i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della serie noir 'La porta rossa', giunta alla seconda stagione e ispirata alla penna di Carlo Lucarelli. Il successo di questo prodotto televisivo è dovuto a un cast di attori di talento capaci di attirare l'attenzione del pubblico mentre la regia è affidata a Carmine Elia. L'attore Andrea Boschi ha fatto i conti con l'invecchiamento per via del ...

Anticipazioni La porta rossa 2 - terza puntata : Cagliostro non riesce a salvare Lucia : Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con la fiction Rai "La porta rossa 2". La seconda stagione della serie tv con protagonisti Lino Guanciale, Valentina Romani e Gabriella Pession, infatti, è arrivata già alla terza puntata, in onda mercoledì 27 febbraio, nella quale verranno trasmessi gli episodi 5 e 6, che si incentreranno su Vanessa e sull'arrivo nella serie di un nuovo medium di nome Federico. Un nuovo incontro Le Anticipazioni ...

La porta rossa 2 - Anticipazioni 27 febbraio : Piras confessa di essere colpevole : Nella serata di mercoledì 27 febbraio Rai Due trasmetterà il quinto e il sesto episodio della seconda stagione de La porta rossa, la serie ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Il protagonista, Leonardo Cagliostro (Lino Guanciale), è "rimasto tra i vivi" per risolvere nuovi misteri e impedire che sua figlia venga rapita. Per fare tutto ciò, ha chiesto nuovamente l'aiuto di Vanessa. Intanto, il processo contro Rambelli è caratterizzato da ...

Una Vita Anticipazioni 21 febbraio 2019 : Olga porta Blanca nel Bosco delle Dame : Le due sorelle raggiungono il Bosco delle Dame e Olga porta la gemella nel luogo in cui è cresciuta.

La Porta Rossa 2 : Anticipazioni terza puntata di mercoledì 27 febbraio 2019 : La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale Sei prime serate, dirette da Carmine Elia ed ambientate a Trieste, compongono la seconda stagione de La Porta Rossa e racconteranno una nuova lunga indagine del Commissario Cagliostro. Lui, ancora bloccato nel mondo dei vivi, non riuscirà a trapassare finché tutti i misteri che lo tormentano non saranno risolti. A seguire le anticipazioni episodio per episodio. La Porta Rossa 2: anticipazioni terza puntata di ...

LA PORTA ROSSA 2 - Anticipazioni terza puntata di mercoledì 27 febbraio 2019 : anticipazioni e trama terza puntata della fiction La PORTA ROSSA 2, in onda mercoledì 27 febbraio 2019 in prima serata su Rai 2: Dopo aver scoperto che Vanessa interagisce con i defunti, Patrizia Durante fa prelevare la giovane affinché la faccia parlare con il figlio morto. Vanessa mette in scena una finta seduta spiritica (voluta da Cagliostro) per estorcere qualche informazione alla Durante, che in effetti si fa sfuggire qualcosa sulla ...