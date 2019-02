Acerbi ‘annulla’ Piatek | il calciatore della Lazio più forte che mai | è uno dei difensori

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Prestazione incredibile per il difensoreFrancesco, il biancoceleste ha annullato completamente, il ‘Pistolero’ è una macchina da gol ma nella partita di ieri ha visto raramente il pallone, merito diche ha disputato una prestazione incredibile. Ma fantastica è stata tutta la carriera del difensore, la grande occasione con la magliaReggina,in breve tempo è diventato un idolo degli amaranto. Viene acquisto dal Chievo e conferma le qualità, poi la grande occasione con la chiamata del Milan, è forse questa l’esperienza al di sotto delle aspettative ma di sicuro non per demerito proprio. Poi passa al Sassuolo e torna su livelli altissimi, prestazioni da incorniciare e record di correttezza. Torna in una grande squadra, lae diventa da subito un punto fermo. Nella partita di ieri uno dei punti più alti per, ...

infoitsport : PAGELLE - Lazio-Milan, Acerbi annulla Piatek. Patric e Bastos attenti, Leiva domina - MessaggeroGol : RT @VoceRomane: #LazioMilan un pareggio che ci va stretto ??#Acerbi: annulla il pistolero ?? #Bastos: buona prova ?? #Immobile: sfortunato ?? #… - infoitsport : Lazio-Milan, le pagelle di CM: Acerbi annulla Piatek, male Suso e Immobile -