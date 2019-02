Sassari Prima intesa tra pastori e industriali | il prezzo del latte mai sotto i 72

DIRETTA VENEZIA Sassari/ Streaming video tv : la prima del Poz alla Dinamo : VENEZIA SASSARI si gioca a Firenze, ed è valida per i quarti della Coppa Italia di basket: segui la partita in DIRETTA tv e DIRETTA Streaming video.

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Venezia-Sassari. Reyer favorita nella prima in panchina di Pozzecco : Il Basket Italiano è pronto a vivere una quattro giorni intensa in quel di Firenze, dove verrà assegnato il primo trofeo dell’anno. E’ in programma infatti la Final Eight di Coppa Italia ed oggi si comincia con i primi due quarti di Finale in programma. Domani spazio ad altre due sfide e tra queste c’è quella tra Reyer Venezia e Dinamo Sassari. La Reyer si presenta a queste Final Eight da numero due del tabellone ed è ...

Sassari : la clinica Neurologica in prima linea contro l’epilessia : Ci sarà anche la clinica di Neurologia dell’Aou di Sassari in prima fila, lunedì 11 febbraio, per la giornata internazionale dell’epilessia. Salgono così a due le strutture dell’Azienda di viale San Pietro che parteciperanno all’open day epilessia, organizzato dalla Lega italiana contro l’epilessia e promosso dalla International league against epilepsy (ILAE). E se infatti, a rispondere alle domande dei genitori e dei ...

Sassari - centinaia di persone per Christian Solinas : 'Prima i sardi' : Accoglienza trionfale, a Sassari, per il candidato Governatore della Sardegna, espressione del centrodestra, Christian Solinas. Il segretario nazionale del Partito Sardo d'Azione, già deputato per la Lega – Salvini Premier, ha raggiunto il Teatro Verdi intorno alle 18:30 accolto da applausi, strette di mano e richieste di selfie. La sanità al primo posto Il primo punto programmatico esposto in occasione del comizio elettorale riguarda la sanità, ...