F1 | Test Barcellona 2019 | risultati mattina 26 febbraio Giovinazzi al comando | Leclerc

F1 – Test Barcellona - Day1 : terminata la sessione mattutina - Giovinazzi guida un terzetto di giovanissimi[TEMPI] : Giovinazzi davanti a tutti al termine della sessione mattutina della prima giornata dei Test di Barcellona, bene anche Leclerc I piloti della F1 sono tornati in pista, questa mattina, per la prima giornata di lavoro della seconda sessione di Test invernali di Barcellona. Al termine della sessione mattutina è un ottimo Giovinazzi a spiccare in vetta alla classifica dei tempi al Montmelò. Il pilota italiano dell’Alfa Romeo ha ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Mercedes rivoluzionata! Tante novità tecniche e macchina stravolta! : Era lecito aspettarselo e la conferma è arrivata alla prova dei fatti. La Mercedes ha messo in campo tutto il proprio ingegno e le proprie forze per dare una sterzata decisa alla nuova W10 che vorrà dare l’attacco al sesto titolo iridato consecutivo di F1. Dopo i problemi di bilanciamento denunciati dai piloti nel corso della prima finestra di Test tenutisi a Barcellona (Spagna), il team di Brackley aveva annunciato che sarebbero stati ...

F1 - Test Barcellona 2019 : problema al sistema di raffreddamento per la Ferrari. Leclerc ai box quasi tutta la mattina - poi firma il secondo tempo : La seconda finestra dei Test collettivi di Formula 1 a Barcellona non è cominciata nel migliore dei modi per la Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc che è stato costretto a rimanere ai box per due ore e mezza a causa di un problema tecnico. Dopo aver completato un primo run da cinque giri infatti, il pilota della Rossa è stato richiamato in pit-lane per effettuare alcuni controlli sulla vettura. Dopo due ore e mezza di attesa, in cui i ...

F1 – Test Barcellona - apprensione in casa Ferrari : problemi per la SF90 di Leclerc [FOTO] : Il pilota monegasco è fermo ai box ormai da molto tempo in questa mattinata di Test, si temono problemi sulla SF90 del monegasco apprensione in casa Ferrari, sono fino a questo momento solo sei i giri completati da Charles Leclerc nella mattinata di Test fin qui trascorsa. photo4/Lapresse Il pilota monegasco è fermo ai box ormai da un po’ di tempo, avendo percorso pochissimi chilometri e fatto segnare il settimo tempo provvisorio, ...

F1 – Test Barcellona - si torna in pista al Montmelò per la seconda sessione : tutte le immagini del Day-1 [GALLERY] : Le scuderie sono tornate in pista al Montmelò per la seconda ed ultima sessione di Test prima dell’esordio di Melbourne Si torna in pista, scatta oggi la seconda sessione di Test pre-stagionali di Formula 1 che si concluderà venerdì prossimo. Lo scenario è sempre il circuito del Montmelò, dove i team continueranno a sviluppare le proprie monoposto in vista dell’esordio di Melbourne, dove il 17 marzo si terrà il Gp ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2019 in DIRETTA : 26 febbraio. Leclerc ed Hamilton subito in pista! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata della seconda serie di Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). Sul tracciato del Montmeló proseguirà l’avvicinamento all’inizio del prossimo campionato a Melbourne (Australia), programmato il 17 marzo. La Ferrari, contrariamente a quanto fatto vedere nella prima finestra di prove, impiegherà il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel in tutti e ...

F1 oggi - Test Barcellona 2019 (26 febbraio) : orario d’inizio e come seguirli in tv e streaming. Il programma : oggi si comincia. Sul circuito catalano si accenderanno nuovamente i motori delle F1 per i Test di Barcellona e proseguirà l’avvicinamento all’inizio del prossimo campionato a Melbourne (Australia), programmato il 17 marzo. La Ferrari, contrariamente a quanto fatto vedere nella prima finestra di prove, impiegherà il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel in tutti e quattro i giorni. L’alternanza alla guida, ...

LIVE Test F1 Barcellona - DIRETTA 26 febbraio : orario d’inizio e come vederli in tv e streaming : Oggi martedì 26 febbraio si disputa la prima giornata di Test F1 a Barcellona, si apre la seconda finestra di prove dopo quella della scorsa settimana e sul circuito catalano si scalderanno i motori in vista dell’inizio del Mondiale che scatterà il prossimo 17 marzo in Australia. Al Montmelò andranno in scena 8 ore di Test durante le quali i piloti gireranno per capire i segreti delle proprie vetture, cercando di trovare il giusto ...

F1 - Test Barcellona 2019 : le line-up e i piloti in pista - definiti gli ordini di lavoro giorno per giorno. Chi vedremo al volante nella seconda serie di prove? : Sono state svelate le line-up per i Test di Barcellona che andranno in scena dal 26 febbraio al 1°marzo. Sul circuito catalano si accenderanno nuovamente i motori delle F1 e proseguirà l’avvicinamento all’inizio del prossimo campionato a Melbourne (Australia), programmato il 17 marzo. La Ferrari, contrariamente a quanto fatto vedere nella prima finestra di prove, impiegherà il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel ...

F1 - Antonio Giovinazzi : “Aver guidato l’Alfa Romeo nei Test a Barcellona è stato come essersi svegliato la mattina di Natale” : Da domani si ricomincia: seconda ed ultima serie dei test collettivi di Formula Uno a Barcellona (Spagna). Dal 26 febbraio al 1° marzo il circuito del Montmeló darà modo ai team di testare il proprio materiale in vista dell’esordio iridato previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), nell’abituale scenario dell’Albert Park. Si può sorridere in casa Alfa Romeo Racing. La scuderia nata dalla fusione tra l’azienda nostrana ...

F1 - Test Barcellona 2019 : 26 febbraio. Programma - orari - tv e streaming. La guida completa : Martedì 26 febbraio si disputa la prima giornata di Test F1 a Barcellona, inizia la seconda finestra di prove sul circuito catalano dopo i quattro giorni in pista della scorsa settimana. Le scuderie avranno a disposizione otto ore per perfezionare le varie monoposto, provare le componenti, trovare i punti di forza e correggere i difetti in modo da farsi trovare pronti per l’inizio del Mondiale: si preannuncia grande spettacolo al Montmelò ...