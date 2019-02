Direttiva copyright | la Commissione giuridica del Parlamento Ue approva il testo

Copyright - Commissione giuridica Europarlamento approva Direttiva : Bruxelles, 26 feb., askanews, - La Commissione Affari giuridici dell'Europarlamento ha approvato con 16 voti favorevoli, 9 voti contrari e nessuna astensione, oggi a Bruxelles, la direttiva Ue sulla ...

Copyright - Commissione giuridica Europarlamento approva Direttiva : Bruxelles, 26 feb., askanews, - La Commissione Affari giuridici dell'Europarlamento ha approvato con 16 voti favorevoli, 9 voti contrari e nessuna astensione, oggi a Bruxelles, la direttiva Ue sulla ...

Direttiva copyright - maggioranza in Consiglio Ue - Italia contro : Bruxelles, 20 feb., askanews, - L'Italia, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, la Polonia e la Finlandia si sono espressi oggi a Bruxelles contro l'approvazione dell'accordo di compromesso fra il Parlamento ...

L’Italia vota contro la riforma sul copyright : “La Direttiva mette a rischio i diritti dei cittadini” : L’Italia ribadisce il suo «no» alla riforma europea del copyright. Il governo ha votato contro il testo approvato la scorsa settimana dal tavolo negoziale tra le tre istituzioni Ue. Ma non è bastato, visto che la proposta ha ottenuto la maggioranza al Coreper, l’organismo che riunisce i rappresentanti permanenti dei 28 governi....

Copyright - che cosa dice la Direttiva che fa litigare l'Europa con Google : Il 13 febbraio Parlamento, Consiglio europeo e Commissione hanno raggiunto un accordo sulla cosiddetta direttiva sul Copyright: il nuovo impianto di regole sul diritto d'autore, che rientra fra i ...

C’è un accordo definitivo sulla Direttiva sul copyright : È stato raggiunto ieri da Parlamento, Commissione e Consiglio UE, dopo che Francia e Germania avevano sbloccato la situazione

Direttiva copyright - Italia pronta a aderire con tetele utenti web : Roma, 5 feb., askanews, - 'Sono giornate frenetiche sul fronte della Direttiva copyright. Da Bruxelles ci arrivano segnali non incoraggianti ma confido che si possa trovare una soluzione che tuteli i ...

Direttiva copyright - Italia e altri paesi bloccano trilogo Ue : E' stato annullato il negoziato a tre ("trilogo") che doveva cominciare oggi a Bruxelles fra i rappresentanti del Consiglio Ue, della Commissione europea e dell'Europarlamento sulla Direttiva per la tutela del Copyright nel mercato digitale. La decisione di rinviare a una data ancora imprecisata il "trilogo" è stata presa dalla presidenza di turno romena del Consiglio Ue, dopo l'opposizione espressa da una coalizione di paesi membri (fra cui ...

Il negoziato finale sulla Direttiva europea sul copyright è stato rimandato : Il negoziato finale per discutere della direttiva UE sul copyright, previsto per oggi e al quale avrebbero dovuto partecipare Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo, è stato rimandato per volontà di un gruppo di paesi contrari alla riforma, fra cui l’Italia.

Cosa è la Direttiva Ue sul copyright e perché può essere pericolosa. La posizione di Citynews : Le nuove norme, nate per tutelare editori e copyright, se scritte male possono sconvolgere la rete per come la conosciamo

Direttiva copyright - non lasciamo che sia Google a ricordarci l’importanza del pluralismo : Sta facendo discutere l’iniziativa di Google di comprare una pagina sui principali quotidiani europei per ricordare l’importanza del pluralismo dell’informazione e il rischio che la nuova Direttiva europea sul diritto d’autore lo comprometta almeno nella dimensione online. E, in effetti, un gigante dell’online e della pubblicità che compra una pagina su un giornale di carta non è cosa da tutti i giorni. Ma il punto, naturalmente, non è il metodo ...

Google lancia nuova campagna su Copyright : "Direttiva UE riduce ricerca notizie online" : stato uno dei punti più dibattuti della direttiva sul Copyright dell'Unione europea e ora il gigante di Internet Google ha lanciato una campagna informativa volta a riaprire il dibattito su questa ...