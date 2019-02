Apple Music è in arrivo per Google Home e i dispositivi compatibili con Google Assistant

Gratis fino a 4 mesi di Apple Music : basta l’invito di un abbonato : Apple Music sta facendo incetta di iscritti: la strada per arrivare ad eguagliare Spotify è ancora lunga (si parla di 50 milioni di clienti per il servizio della mela morsicata, e di 100 milioni per l'altro, per quanto riguarda gli abbonamenti premium, di cui esistono varie tipologie, a seconda del genere di utente), ma le cose sembrano comunque girare per il verso giusto. L'azienda californiana ce la sta mettendo tutta per tirare acqua al ...

Gli abbonati Apple Music possono regalare fino a 4 mesi di servizio gratuito agli amici : Dopo aver offerto tre mesi di prove gratuite, pare che Apple Music stia dando più mesi a coloro che potrebbero non aver provato il servizio L'articolo Gli abbonati Apple Music possono regalare fino a 4 mesi di servizio gratuito agli amici proviene da TuttoAndroid.

Tre regala sei mesi di Apple Music a chi attiva PLAY Power (1000 minuti e 30 Giga a 9 - 99 euro) : Da lunedì tutti gli utenti Tre che decideranno di attivare l'offerta PLAY Power riceveranno in omaggio 6 mesi di abbonamento ad Apple Music L'articolo Tre regala sei mesi di Apple Music a chi attiva PLAY Power (1000 minuti e 30 Giga a 9,99 euro) proviene da TuttoAndroid.

Tre offre ad alcuni clienti Giga e sei mesi di Apple Music a partire da 2 - 99 euro : Sono 4 le promozioni che Tre Italia sta proponendo ad alcuni nuovi e già clienti selezionati e che questi ultimi potranno attivare sino al 10 febbraio L'articolo Tre offre ad alcuni clienti Giga e sei mesi di Apple Music a partire da 2,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Apple Music e American Airlines insieme per la musica in streaming a bordo degli aerei : A partire dal primo febbraio i passeggeri dei voli American Airlines potranno sfruttare gratuitamente il Wi-Fi di bordo per ascoltare la Musica in streaming L'articolo Apple Music e American Airlines insieme per la Musica in streaming a bordo degli aerei proviene da TuttoAndroid.

Lampo Apple Music - disponibile per tablet Android : download : Apple Music estende il proprio supporto a tutti i tablet Android attraverso il rilascio della versione 2.7, da poter scaricare anche subito sul Play Store. Il servizio mette a disposizione un canale di acceso più semplificato alle varie sezioni dell'applicazione a bordo dei tablet equipaggiati con l'OS mobile di Google, grazie all'innesto della nuova navigation bar, che consente un via libera veloce alle sezioni 'Sfoglia', 'Per te', 'Radio' e ...

Il supporto per i tablet Android di Apple Music è disponibile per tutti : Ieri Apple ha aggiornato Apple Music per Android portando l'app alla versione 2.7, distribuendo a tutti gli utenti i diversi miglioramenti inseriti per la prima volta in beta test lo scorso mese. Il servizio di streaming Musicale di Apple ora offre un accesso più semplice alle diverse sezioni dell'app sui tablet Android, grazie alla nuova barra di navigazione che permette un accesso rapido a "Libreria", "Per te", "Sfoglia" e "Radio". L'articolo ...