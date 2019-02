Sconcerti | ' A Madrid non l' ha persa Allegri la partita'

Blastingnews

: Atletico Madrid-#Juventus, Sconcerti: 'La partita non l'ha persa Allegri, Ronaldo da sei meno. Se al ritorno...'… - Mediagol : Atletico Madrid-#Juventus, Sconcerti: 'La partita non l'ha persa Allegri, Ronaldo da sei meno. Se al ritorno...'… - juventusfans : Sconcerti a RMC Sport: 'A Madrid non l'ha persa Allegri. Ronaldo...' | Tutto Juve - JuveAddict1 : Sconcerti a RMC Sport: 'A Madrid non l'ha persa Allegri. Ronaldo...' | Tutto Juve -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Mario, nell'intervista rilasciata ai microfoni di RMC Sport, ha fatto il punto sull'ottavo d'andata di Champions League della Juventus e sulla 25º giornata di ritorno del campionato. L'inaspettata sconfitta netta dei bianconeri contro l'Atletico, di mercoledì 20 febbraio, è stata attribuita per la maggior parte alle scelte dell'allenatore, invece il noto giornalista è convinto del contrario: "Anon l'hala". Il risultato è frutto della prestazione dei giocatori. L'undici sceso in campo al Wanda Metropolitano si è dimostrato inferiore a quello dei rabbiosi padroni di casa. La Vecchia Signora con l'arrivo di CR7 è stata additata come una delle favorite per conquistare il massimo torneo europeo, ma se nel match di ritorno si dovesse ripetere la performance dell'andata allora, secondo l'intervistato, vuol dire che tutti gli addetti ai lavori ...