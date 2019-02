Rigopiano | violò i sigilli per portare fiori dove morì il figlio | Feniello sarà processato

Blastingnews

(Di domenica 24 febbraio 2019) Una storia che ha dell'inverosimile, iniziata il 21 maggio dell'anno scorso e destinata a protrarsi nell'aula di un tribunale a partire dal 26 settembre, quando Alessiodovrà affrontare un processo per aver portato deiin memoria delStefano, morto in seguito alla tragedia dell'hotelavvenuta nel gennaio del 2017. La "colpa" dell'uomo è quella di aver violato iapposti dall'autorità giudiziaria a Farindola insieme alla moglie Maria.Qualche mese fa, il papà di Stefano era già stato condannato a versare una multa da 4.550 euro proprio per aver attraversato senza alcuna autorizzazione la "zona rossa" che delimita l'area su cui sorgeva la struttura abruzzese. L'uomo, però, aveva dichiarato che non avrebbe mai pagato la sanzione comminatagli per aver portato deial, presentando una contestazione di comune accordo con il suo avvocato. ...