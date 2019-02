Pasquale | morto a 14 anni a Roma schiacciato dal papà caduto dal tetto per una raffica di

Capena. Il quattordicenne Pasquale morto schiacciato dal padre : Ennesima tragedia del maltempo in provincia di Roma. A Capena, Pasquale P. 14 anni, è morto schiacciato dal padre caduto

Aversa - uomo trovato morto in casa : Pasquale colpito da un malore : Una vera e propria tragedia, l'ennesima che riguarda la morte di un giovane uomo. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Caserta, precisamente nel noto comune di Aversa, dove Pasquale Aversano, un uomo di appena quaranta anni, è deceduto a seguito di un malore ed è stato ritrovato senza vita all'interno della sua abitazione. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Internapoli.it, infatti, la vittima è ...