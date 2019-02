Oscar | con i Queen il favorito è ' Roma'

Oscar 2019 : tutto su «A Star Is Born» - il film con Lady Gaga e Bradley Cooper : A Star Is Born: 6 motivi per vederlo A Star Is Born: 6 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo Che fosse un uomo dalle mille risorse lo sapevamo già, ma da qualche mese ne abbiamo avuto ulteriormente la prova. In A Star Is Born, suo primo film da regista, Bradley Cooper dirige, recita, canta. E lo fa tanto bene. Insieme ...

Oscar 2019 Party : idee per guardare la cerimonia con gli amici : Nella notte tra il 24 e 25 febbraio si terranno gli annuali Oscar 2019 in cui verranno celebrati e premiati attori, registi e film dell’anno. La cerimonia sarà seguita da moltissimi appassionati di tutto il mondo, e cosa c’è di meglio che passare la notte dei 91° Academy Awards con gli amici? Tra pop corn, sfide e decorazioni, ecco qualche idea per organizzare il perfetto Party per gli Oscar 2019! Oscar 2019 Party: idee per guardare ...

Beauty look da Oscar : i più iconici da copiare ancora oggi : Vivien LeighAudrey HepburnSophia LorenBarbra StreisandElizabeth TaylorCherLauren HuttonGoldie HawnKim BasingerMadonnaSarah Jessica ParkerWinona RyderNicole KidmanDrew BarrymoreGwyneth PaltrowJulia RobertsJennifer LopezCharlize TheronNatalie PortmanMichelle WilliamsReese WhiterspoonBeyoncéAngelina JolieZoe SaldanaHailee SteinfeldJessica ChastainRooney MaraAnne HathawayLupyta Nyong'oMargot RobbieEmma StoneZendayaViola DavisOlivia WildeHalle

Oscar 2019 - i vincitori secondo pronostici e bookmaker : Ormai ci siamo quasi: la notte degli Oscar 2019 è in dirittura d2019;arrivo, ma alla vigilia della 91°edizione della cerimonia degli Academy Awards, prevista per domenica 24 febbraio dal Dolby Theather di Los Angeles, l2019;incertezza sui vincitori è ancora molta, anche a causa delle altre premiazioni, dai Golden Globe ai Bafta e ai Sag Awards, in genere termometro considerevole per l2019;andamento dei titoli in ...

Oscar - la cerimonia in diretta su Sky nella notte tra il 24 e il 25 febbraio : a condurre sarà Francesco Castelnuovo : Per gli Oscar ci sarà da stare svegli almeno tre ore: nella notte tra il 24 e il 25 febbraio Sky trasmetterà in diretta e in esclusiva la 91esima edizione degli Academy Awards. L'appuntamento è dalle ...

Gwineth Paltrow racconta la rottura con Brad Pitt : "Ero a pezzi - rischiai di non vincere l'Oscar" : Sono trascorsi 20 anni dall'uscita del film "Shakespeare in Love", 20 anni dall'interpretazione che valse a Gwyneth Paltrow l'Oscar come migliore attrice. E 20 anni fa, la vita di Gwyneth era stata sconvolta da un'importante rottura, quella con il suo fidanzato dell'epoca, Brad Pitt. In una lunga intervista rilasciata a Variety in occasione dell'anniversario, l'attrice ha ricordato le difficoltà seguite alla fine della sua relazione, che ...

Gwyneth Paltrow : "Ero a pezzi per la rottura con Brad Pitt - rischiai di rinunciare al film per il quale ho vinto l'Oscar" : Sono trascorsi 20 anni dall'uscita del film "Shakespeare in Love", 20 anni dall'interpretazione che valse a Gwyneth Paltrow l'Oscar come migliore attrice. E 20 anni fa, la vita di Gwyneth era stata sconvolta da un'importante rottura, quella con il suo fidanzato dell'epoca, Brad Pitt. In una lunga intervista rilasciata a Variety in occasione dell'anniversario, l'attrice ha ricordato le difficoltà seguite alla fine della sua relazione, che ...

Oscar 2019 : chi vince (secondo i bookmaker) : Chi vincerà quest'anno gli Oscar? Come per ogni edizioni i bookmakers si sono già

Oscar 2019 - pioggia candidature a personaggi LGBTQ : da Rami Malek con il suo Freddie Mercury a Olivia Colman - ecco chi sono : Agli Oscar 2019 i personaggi LGBTQ sono sovra rappresentati e finalmente appaiono in film in cui l’omosessualità non viene affrontata in modo patetico. Parola di Bret Easton Ellis. In una disamina precisa, oculata, e molto ironica pubblicata su Hollywood Reporter, il celebre autore di Glamorama legge così le nomination agli Oscar 2019 in chiave LGBTQ. Sette i personaggi dichiaratamente gay o bisessuali che vanno a premi, tra cui due che ...

Oscar 2019 - miglior fotografia : vincerà il bianco&nero? Alfonso Cuaron in pole position con Roma : vincerà il bianco&nero, e vincerà Alfonso Cuarón per il suo Roma. Lo dicono le previsioni (specie quelle dell’informatissimo IndieWire) ma soprattutto i manuali di fotografia: quella messa a fuoco della Arri Alexa in 65mm adottata dal grande cineasta messicano (che nasce proprio dalla fotografia per poi passare alla regia) è di un’eccellenza visiva e visionaria stupefacente. Candidato per la prima volta all’Oscar ...

Lina Wertmüller (prima donna candidata agli Oscar) : «Difficile che venga riconosciuto il nostro talento» : Per le donne non è più difficile fare le registe: «Ce ne sono molte, e brave. Difficile è che venga riconosciuto il loro talento». Così, alla vigilia di un'edizione degli Academy Awards che

Il Paradiso delle Signore - spoiler 20 febbraio : Oscar cerca il figlio che Clelia nasconde : Le anticipazioni della puntata di domani 20 febbraio de Il Paradiso delle Signore svelano, finalmente, le reali intenzioni di Oscar, l'ex marito di Clelia: l'uomo, infatti, si è fatto vivo dopo moltissimi anni, facendo piombare la donna in uno stato di preoccupazione e malessere. Nel corso dell'episodio di mercoledì vedremo Oscar intento a rintracciare il figlio che la ex moglie gli tiene nascosto. Marta e Vittorio, invece, continueranno ad ...

Oscar - rivolta di registi e attori contro gli spot nella Notte delle stelle : Donna Gigliotti, capo-produttrice degli Oscar numero 91 ed ex-assistente di Martin Scorsese, venerdì si fregava le mani a Los Angeles: Serena Williams aveva detto sì. La diva del tennis sarebbe ...

Oscar 2019 - i Queen ci sono la cerimonia avrà tra i grandi protagonisti la band con Adam Lambert : Dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa, finalmente la certezza: i Queen , oggi guidati dalla voce di Adam Lambert, hanno stretto un accordo con l'Academy e si esibiranno durante la cerimonia degli ...