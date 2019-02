Bronzo per l' Italia nella sprint a squadre ai Mondiali di fondo di Seefeld

Sci di fondo - Bronzo per Pellegrino-De Fabiani nel Team sprint a tecnica classica : Seconda medaglia per l"Italia ai Mondiali di sci di fondo a Seefeld in Austria, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani hanno conquistato il bronzo nella Team sprint in tecnica classica.Un risultato storico per l'Italia del fondo che torna sul podio per la terza volta consecutiva nello sprint a coppie. Una volata da brividi per Pellegrino, protagonista di un testa a testa fino all'ultimo metro con lo svedese Halfvarsson. La vittoria è andata ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2019 : prime medaglie azzurre. Bronzo per Tommaso Martini e Gaia Pia Carella : Sono cominciati oggi a Foggia i Campionati Europei Cadetti e Giovani. Già nella prima giornata sono arrivate le prime medaglie azzurre, entrambe di Bronzo, con Tommaso Martini nel fioretto maschile Cadetti e con Gaia Pia Carella nella sciabola femminile Cadetti. Tommaso Martini ha visto fermare il suo cammino solamente in semifinale, dopo essere stato battuto per 15-9 dal tedesco Arwen Borowiak, che poi ha conquistato la medaglia d’oro, ...

EYOF – Ancora una medaglia per l’Italia : Bendotti di Bronzo nel gigante : EYOF di Sarajevo, Matteo Bendotti regala un’altra medaglia all’Italia: il 17enne chiude al terzo posto il gigante Arriva un’altra medaglia per l’Italia da Sarajevo, per la precisione da Jahorina, dove sono in corso le gare di sci alpino del Festival Olimpico della Gioventù Europea. Nel gigante maschile EYOF Matteo Bendotti ha conquistato uno splendido bronzo aumentando così il bottino degli azzurri dopo ...

Mondiali sci 2019 - Team Event : Bronzo per l'Italia. Oro alla Svizzera davanti all'Austria : bronzo per l'Italia nella gara a squadre per nazioni ai Mondiali di sci di Are. L'Italia - che si è affidata soprattutto ai giovani con Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Lara della Mea e Irene Curtoni -...

Mondiali Sci 2019 – Splendido Bronzo per l’Italia nel Team Event - battuta la Germania nella finalina : La formazione azzurra formata da Irene Curtoni, Lara Della Mea, Simon Maurberger e Alex Vinatzer ha conquistato uno Splendido bronzo iridato È un bronzo storico e inaspettato. Irene Curtoni, Lara Della Mea, Simon Maurberger e Alex Vinatzer regalano all’Italia una splendida e sorprendente medaglia nel Team Event, la prima in assoluto in questo format ai Mondiali. La gioia esplode proprio quando sembravamo doverci rassegnare a un altro ...

Mondiali di sci - libera femminile : vince la Stuhec - male la Goggia - Bronzo per la Vonn : In più ci sono 1 oro e 2 bronzi olimpici, 4 Coppe del Mondo assolute, 16 di specialità, 82 vittorie nei 137 podi nella Coppa del Mondo. Chiude con l'idea che sia stata la più forte sciatrice di ...

Discesa - tra le donne vince Stuhec : Vonn di Bronzo e niente gloria per la Goggia : Discesa accorciata, partenza al superG, un'altra gara monca a questi Mondiali maledetti dal meteo. Dopo la fitta nevicata del mattino, un classico, le nuvole si fanno da parte e lasciano spazio alle ...

Karate - Europei Giovanili 2019 : Carmine Luciano e Asia Agus conquistano il titolo! Bronzo per Daniele De Vivo - due medaglie nel kata a squadre : Grande Italia nella seconda giornata di gare degli Europei Giovanili di Karate ad Aalborg (Danimarca). Dopo l’ottimo avvio di ieri, gli azzurri continuano ad essere protagonisti sui tatami danesi e oggi sono arrivate altre cinque medaglie tra gli junior. Andiamo quindi a scoprire le performance dei nostri portacolori. Partiamo da Carmine Luciano, che si prende il primo titolo odierno, trionfando nei -55 kg. Un risultato che conferma le grandi ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Moioli e Perathoner conquistano la medaglia di Bronzo : ... a 32 anni, chiude al terzo posto la finale dello Snowboardcross maschile, prendendosi uno splendido bronzo: non ci era mai riuscito, malgrado i numerosi successi in Coppa del Mondo. L'altoatesino è ...

VIDEO Emanuel Perathoner si tinge di Bronzo ai Mondiali di snowboardcross - riviviamo la finale dell’azzurro : Emanuel Perathoner ha festeggiato una bellissima medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 di snowboardcross, l’azzurro sale sul podio a Park City (USA) dopo una grande cavalcata che era incominciata col miglior tempo in qualifica e che si è conclusa con un risultato di rilievo subito dopo il terzo posto raccolto da Michela Moioli. Di seguito il VIDEO della gara di Emanuel Perathoner, terzo ai Mondiali 2019 di snowboardcross. VIDEO ...

