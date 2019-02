Vento forte a Guidonia | crolla albero e travolge auto | muore uomo di 45 anni

Maltempo - forte Vento a Sulmona : lunedì 25 Febbraio 2019 scuole chiuse : forte Maltempo in gran parte d’Italia, con il forte vento che sta causando danni e disagi ovunque. Molti gli alberi caduti e diversi feriti, ci sono stati anche dei morti. Per lunedì 25 Febbraio sono previste scuole chiuse a Sulmona, per la verifica dei danni subiti dal vento. “Saranno sospese le attività didattiche in tutte le scuole cittadine nella giornata di Lunedi 25 Febbraio, al fine di consentire la verifica delle condizioni ...

Parco Colosseo chiuso per forte Vento : ANSA, - ROMA, 23 FEB - "A causa del maltempo e delle forti raffiche di vento sulla città, è stata disposta la chiusura del Parco archeologico del Colosseo". Lo annuncia l'account ufficiale Twitter del ...

Forte Vento su Palermo : : Il Forte vento che si è abbattuto da stamattina su Palermo ha divelto diversi alberi e fatto volare tabelloni e tettoie. Diverse chiamate ai pompieri

Maltempo - forte Vento a Pozzuoli : il sindaco chiude lo stadio ‘Conte’ : A causa delle condizioni meteo avverse e degli eventi climatici di eccezionale forza l’amministrazione comunale di Pozzuoli “ritiene necessario chiudere lo stadio Domenico Conte per motivi di sicurezza. Pertanto non sarà disputata la partita Puteolana 1902-Virtus Volla del campionato di Eccellenza girone A che si sarebbe dovuta tenere domani 24 alle ore 15”. L'articolo Maltempo, forte vento a Pozzuoli: il sindaco chiude lo ...

Forte Vento - disastro a Roma : enorme pino abbattuto al Gianicolo vicino il Fontanone - città nel caos. Tre morti [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Tifosi spostati al Curi per forte Vento : ANSA, - PERUGIA, 23 FEB - Il forte vento sta creando disagi oggi anche allo stadio Curi, dove alle 15 si gioca la partita di serie B Perugia-Potenza e dove un migliaio di spettatori sono stati ...

Napoli : Vento forte e mare agitato - stop ai collegamenti con le isole. Danni e strade chiuse - rogo a Pozzuoli : Maltempo e fortissime raffiche di vento, albero si abbatte su auto in transito a San Sebastiano al Vesuvio: madre e figlio lievemente feriti. La vettura stava transitando lungo via Figliola in...

Roma : Vento forte - alberi e rami caduti : ANSA, - Roma, 23 FEB - alberi e rami caduti in strada o su auto stamattina a Roma. Sono circa 50 finora gli interventi effettuati dalla polizia locale in diverse zone della città per le 'criticità' ...

Maltempo in Italia - Vento forte e gelo : vittime e disagi in diverse città. FOTO : Maltempo in Italia, vento forte e gelo: vittime e disagi in diverse città. FOTO Le raffiche di vento gelido stanno spazzando il Centro e il Sud. Due morti ad Alvito, nel Frusinate, per il crollo di un muro e uno a Guidonia per la caduta di un albero (IL LIVEBLOG ). Un mercantile si è arenato sul litorale di Bari, due navi si sono ...

Disagi a Roma per il Vento forte : alberi e rami caduti : A Roma, a causa delle forti raffiche di vento si segnalano alberi e rami caduti in strada o su auto: circa 50 finora gli interventi effettuati dalla polizia locale in diverse zone. Le aree maggiormente colpite vanno da Monteverde all’Eur, da San Giovanni al Nomentano, dalla Flaminia a Montemario, Salario e Cassia. Numerosi i rami e gli alberi caduti su auto in sosta. In zona Cassia una pianta ha colpito una vettura in movimento, ma ...

Vento forte - il sindaco di Formia : “Divelte alcune finestre della scuola di Penitro - nessun ferito” : “Questa mattina il Vento forte ha divelto alcune finestre della scuola elementare di Penitro. Fortunatamente tutti i bambini, gli insegnanti e il personale Ata stanno bene. Grazie a quanti tra personale scolastico, dirigente scolastica, genitori, volontari della protezione civile, vigili urbani e servizio manutenzione del comune, hanno collaborato senza tregua a gestire la situazione. Da lunedi’ la scuola restera’ chiusa per i ...

Vento forte. Cade albero ai Parioli : A causa del forte Vento che soffia a Roma, e’ caduto un albero in via dei Monti Parioli all’altezza del civico 50. Si tratta di un Pino marittimo di una quindicina di metri. Attualmente, l’albero occupa interamente la carreggiata e il traffico e’ bloccato a partire da piazza Don Minzoni nel quartiere Parioli. Il pino ha schiacciato due macchine in sosta danneggiandole. Non si registra nessun danno a persone. (agenzia ...

Maltempo - Vento forte in Sicilia : vola tetto del palazzetto dello sport - 3 feriti nel Trapanese : Tre persone sono rimaste ferite nel Trapanese, a Paceco, colpite dal tetto del palazzetto dello sport, volato via a causa delle forti raffiche di vento. La struttura è finita all’interno della villa comunale. Il sindaco Giuseppe Scarcella ha allertato i tecnici degli uffici comunali per verificare le condizioni dei feriti e i danni. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze del 118. L'articolo Maltempo, vento forte in Sicilia: ...

Vento forte in Molise - alberi caduti : TERMOLI , CAMPOBASSO, , 23 FEB - Forti raffiche di Vento stanno interessando tutto il Molise dove le temperature si sono bruscamente abbassate: a Campobasso oltre dodici gradi meno di ieri, con minima ...