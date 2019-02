Un’azienda tedesca ha una soluzione per smaltire la plastica che la Cina non importa più

wired

: @LaMentegatta @NOnsoNOsandro Hazet è un'azienda tedesca che produce utensili. - Louis10147346 : @LaMentegatta @NOnsoNOsandro Hazet è un'azienda tedesca che produce utensili. - news_viaggi : Perché un’azienda tedesca si è rifiutata di fare spedizioni a Napoli - RagnacciG : @AlfredoCostanz4 @T_Roox @OttobreInfo E ti sembra normale? Il mio primo stipendio invece con un'azienda tedesca con… -

(Di sabato 23 febbraio 2019)A luglio del 2017 il ministero dell’Ambiente cinese ha dichiarato che entro la fine dell’anno laavrebbe interrotto l’zione di 24 tipologie diverse di rifiuti solidi. Tra cui la, che l’Europa esportava in grandi quantità nel Paese di Mezzo. Mentre aziende e politici di tutto il mondo sono stati colti alla sprovvista dalla notizia, i fondatori di Ecophoenixx,con sede a Schwerin, una cittadina non lontana da Amburgo, ha visto quest’annuncio come un’nte opportunità di business.Nella visione di Micheal Hofmann, amministratore delegato dell’azienda, i rifiuti che lanon è più disposta ad accettare vengono trasformati dai macchinari in materie prime per involucri, lamine per l’agricoltura, sacchetti o teloni. Il cuore del processo industriale messo a punto dalla Ecophoenixx è una rondella idrodinamica, ...