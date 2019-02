Sampdoria-Cagliari streaming live | ecco dove e come vedere il match

Biglietti Sampdoria-Cagliari - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match del Marassi : Dopo l’abbuffata delle Coppe Europee torna la Serie A di calcio 2019, che vivrà nel prossimo fine settimana il suo turno numero 25, che tra le altre sfide proporrà quella tra Sampdoria e Cagliari, in programma allo Stadio Luigi Ferraris di Genova domenica 24 febbraio alle ore 12:30, per un lunch match che si preannuncia molto vivace e ricco di bel gioco. Sebbene la gara d’andata sia terminata con uno scialbo 0-0, le due squadre si ...