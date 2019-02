Divieto di avvicinamento all' uomo che perseguitava Sabrina Ferilli

Messina : nonostante il Divieto di avvicinamento picchia selvaggiamente la compagna - arrestato : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - Con l'accusa di continui maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna, nonostante i divieti di avvicinamento, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato un cittadino marocchino 34 enne, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in c

Divieto avvicinamento per stalker Ferilli : E' stato applicato il Divieto di avvicinamento nei confronti di Carlo N., lo stalker di 68 anni che perseguitava Sabrina Ferilli da circa 10 anni . Per lui l'accusa è atti persecutori. L'uomo che ...

Perseguitava Sabrina Ferilli - disposto Divieto avvicinamento : Il gip di Roma, su richiesta della Procura, ha disposto il divieto di avvicinamento per un uomo di 68 anni che da dieci anni Perseguitava l'attrice Sabrina Ferilli. Atti persecutori il reato contestato. L'uomo le inviava lettere in continuazione e si appostava sotto casa per incontrarla o la seguiva nei posto dove lei si recava. In una circostanza ha cercato di fermarla prendendola per un braccio.

Minacce telefoniche e auto danneggiata : Divieto di avvicinamento per il 36enne che perseguitava la ex : Il provvedimento, disposto dal Gip del Tribunale di Larino, eseguito dai carabinieri. Il comportamento dell'uomo aveva determinato nella donna una profonda paura per la propria incolumità CAMPOBASSO. ...

Sea Watch : ordinanza Guardia costiera - Divieto di avvicinamento : Il comandante della Capitaneria di porto di Siracusa, Luigi D'Aniello, ha emesso un'ordinanza che dispone il divieto di navigazione, ancoraggio e sosta nel raggio di 0,5 miglia dalla posizione della ...