Bologna | Draghi | è l' UE che difende la sovranità degli stati membri

Laurea ad honorem a Bologna per Mario Draghi : "Il 75% dei cittadini Ue è a favore dell'euro" : "Ma c'è calo di fiducia nelle istituzioni centrali", ha detto il presidente della Bce ritirando la pergamena di Giurisprudenza

Mario Draghi - laurea ad honorem a Bologna : Economista, accademico, banchiere e dirigente pubblico, Draghi si è laureato in economia all'Università Sapienza di Roma, e si è poi specializzato al Massachussetts Institute of Technology di Boston, ...