Maestro mette all'angolo un bimbo nero : «Vero che è brutto?». Il docente sarà sospeso : «Bambini, vero che è brutto?» è la frase che si sarebbe sentito rivolgere un bambino di colore da un insegnante, supplente, in una scuola elementare del folignate. Per poi...

