Formigoni | la condanna è confermata

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Con la conferma della condanna, dal parte della Cassazione, "si chiude un periodo buio per la Lombardia". Così Dario Violi, consigliere regionale del M5s Lombardia, sulla condanna dell'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, per il caso Maugeri.

Roberto Formigoni - condanna a 5 anni e 10 mesi in Cassazione : l’ex governatore lombardo dovrà andare in carcere : Roberto Formigoni, ex presidente della Lombardia e già senatore, è stato condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi. Lo ha deciso la Cassazione, che ha respinto anche gli altri ricorsi dei coimputati. I giudici della Cassazione hanno abbassato la pena per Formigoni rispetto ai 7 anni e 6 mesi inflitti in primo grado perché hanno preso atto che una parte delle accuse, in particolare quelle relative al San Raffaele, erano prescritte. Ora la ...

