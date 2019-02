Sonia Bruganelli cena extralusso in aereo e scoppia la polemica

musicaetesti.myblog

: Sonia Bruganelli, vacanza extra lusso alle Maldive per il compleanno: è di nuovo polemica - WorldnewsCode : Sonia Bruganelli, vacanza extra lusso alle Maldive per il compleanno: è di nuovo polemica - italianaradio1 : Sonia Bruganelli, un’altra bufera: si scatena il delirio sotto alla foto extra lusso -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Sul suo profilo di “Instagram”ha postato uno scatto che ha fattore ancora una volta la. Lain volo verso le Maldive, ha fotografato la sontuosaservita a bordo del Boeing, probabilmente in prima classe, scrivendo “Questa è la mia idea di relax”. Immediati i commenti degli utenti: “Fai di tutto per non farti volere bene”, oltre a : “Lo fa per provocazione o per pura superficiale ostentazione?” A difenderla Carolyn Smith: “Per le criticone, vivi e lascia vivere”. Qualche temopo fa laaveva dichiarato: “Quale è il mio peccato originale? Di vivere in quel modo? I momenti meno luminosi, però, preferisco non mostrarli. Me li tengo per me. Non voglio essere amata. Non devo dare conto ad un pubblico. Come Paolo. Non offendo nessuno. Siamo due persone diverse, io voglio ...