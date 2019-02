I cambiamenti climatici sono realtà | confermata la prima estizione di un mammifero per

Questo topo australiano è il primo mammifero estinto a causa dei cambiamenti climatici indotti dall'uomo : L'esecutivo sostiene che si tratta del primo mammifero al mondo scomparso a causa dei 'cambiamenti climatici indotti dall'uomo'. Una decisione 'da non prendere alla leggera', ha dichiarato Geoff ...

Clima : con i cambiamenti climatici infezioni alimentari più frequenti : Fra gli effetti dei cambiamenti Climatici ci potrebbe essere anche un aumento delle infezioni di natura alimentare, causato da un aumento degli insetti che trasportano i microrganismi responsabili. Lo suggerisce uno studio canadese pubblicato dalla rivista Royal Society Open Science. I ricercatori delle università di Guelph e di Toronto sono partiti dai risultati di uno studio precedente che ha dimostrato che le mosche, uno dei principali ...

Clima : gli indigeni preziosi alleati nella lotta ai cambiamenti climatici : I popoli indigeni come preziosi alleati nel contrasto ai disastrosi effetti del cambiamento Climatico. E’ partito da qui il quarto Forum Internazionale dei Popoli indigeni, che si e’ chiuso nel pomeriggio all’Ifad. I rappresentanti di 30 Paesi chiedono ai governi delle nazioni sviluppate di riconoscere i contributi delle comunita’ indigene nella lotta contro il surriscaldamento del pianeta e nel sostegno allo sviluppo ...

cambiamenti climatici - Harrison Ford : "Eleggiamo politici che credono nella scienza" : CHI NEGA LA SCIENZA È DALLA PARTE SBAGLIATA Senza fare nomi e cognomi, Harrison Ford ha comunque chiamato in causa quei leader politici che sottovalutano, o addirittura negano i Cambiamenti climatici ...

Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute dei bambini di città : Oggi le regioni del mondo più colpite dall'inquinamento dell'aria sono il Sudest asiatico e l'Africa. L'India ha il record di circa 91 mila bambini morti all'anno, seguita dalla Nigeria che ne conta ...

Ambiente : a Roma il seminario Rotary su cambiamenti climatici - sostenibilità e innovazioni : A Roma il 9 febbraio presso la sala del Convitto Nazionale di Roma i giovani dell’Interact Rome International (Rotary International) hanno tenuto un seminario per la salvaguardia del Pianeta Terra Roma, 12 febbraio 2019 – E’ una guerra di distruzione, in cui le cieche logiche del potere e dell’economia stanno divorando se stesse. L’allarme è stato dato ieri, [...]

cambiamenti climatici : gli orsi polari stremati dalla fame invadono villaggi russi in cerca di cibo : Ormai è una vera e propria emergenza, quella che si sta verificando in alcuni villaggi della russia settentrionale. Da due mesi, infatti, oltre 50 esemplari di orsi polari, hanno cominciato a ...

Sondaggio : i cambiamenti climatici sono considerati la principale minaccia internazionale : Secondo un Sondaggio, condotto dal Pew Research Center, con sede negli Stati Uniti, i cambiamenti climatici sono considerati la principale minaccia internazionale, seguiti da terrorismo e sicurezza informatica. Tredici nazioni su 26 intervistate vedono il cambiamento climatico come il più grande pericolo. Otto Paesi sono invece più preoccupati del terrorismo islamico e 4, tra cui Giappone e Corea del Sud, temono gli attacchi informatici. Solo la ...

cambiamenti climatici - il ghiaccio dell’Himalaya si sta sciogliendo. Gli accordi di Parigi non bastano : Le temperature in aumento sull’Himalaya, che ospita la maggior parte delle montagne più alte del mondo tra cui l’Everest e il K2, scioglieranno almeno un terzo dei ghiacciai della regione entro il 2100, anche se si dovessero raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima. È quanto emerge dal report, pubblicato questa settimana, intitolato Hindu Kush Himalaya Assessment: Climate Change, Sustainability e People , uno ...

Divisione del vortice polare : ecco gli effetti su Artico e USA e la relazione con i cambiamenti climatici [DATI] : Nel gennaio 2019, il vortice polare si è indebolito, portando aria gelida sul Nord America e sull’Europa nella seconda metà del mese. L’estensione del ghiaccio dell’Artico è rimasta ben al di sotto della media, ma le temperature nell’estremo nord sono state più vicine alla media rispetto agli anni passati. Diamo uno sguardo più dettagliato alle condizioni che si sono venute a creare con la Divisione del vortice polare. Condizioni dell’Artico A ...

cambiamenti climatici : in Australia condizioni meteo estreme sempre più gravi e frequenti : “Un nuovo modello guidato dai Cambiamenti climatici” è rappresentato dall’aumento della gravità e della frequenza delle condizioni meteo estreme in Australia nel 2018: lo ha rilevato il rapporto Weather Gone Wild, redatto dal gruppo ambientale Climate Council, e pubblicato oggi. “Stiamo vivendo i Cambiamenti climatici proprio ora in tutta l’Australia, dalle inondazioni a Townsville agli incendi nello stato di ...

Dal Nord al Sud Italia : i cambiamenti climatici obbligano ad aumentare la resilienza delle comunità locali : “I fiumi scorrono ma non lo faranno per sempre. Servono nuovi sogni, adesso”: in questa frase, tratta da una canzone della celebre rock band degli U2, è riassunto lo spirito della firma del Contratto di Fiume del torrente Pesa, avvenuta nella significativa sede delle celebri Cantine Antinori a San Casciano, in provincia di Firenze. Si tratta di un’esperienza pilota a livello regionale, il cui lavoro preparatorio è stato promosso dal Consorzio di ...

I cambiamenti climatici possono scatenare guerre. Attrezziamoci per evitarle : I cambiamenti climatici saranno la scintilla che spingerà in guerra nazioni altrimenti pacifiche? Non è semplice rispondere a questa domanda, certamente tra le più inquietanti di questo secolo. E le risorse idriche sono a loro volta l’elemento chiave del dilemma. Negli ultimi anni, numerosi studiosi di politica, storia, economia e climatologia hanno sostenuto che si tratta di un’ipotesi realistica. Vari storici hanno individuato nelle variazioni ...

Virus esotici in Italia - colpa di globalizzazione e cambiamenti climatici : Virus ‘esotici’ alla conquista del Belpaese. West Nile Virus, Usutu, Zika, Chikungunya e Dengue “oggi sono una realtà con cui devono fare i conti anche gli ospedali Italiani“. A sottolinearlo in una nota sono alcuni esperti del settore, che chiamano in causa globalizzazione e cambiamenti climatici. Le malattie trasmesse all’uomo attraverso la puntura di insetti rendono urgente disporre di sistemi diagnostici in ...