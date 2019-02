Sfera Ebbasta | altezza | età e carriera | chi è il trapper

Gué Pequeno : Noyz Narcos - Gemitaiz - Sfera Ebbasta - Luché e tanti altri ospiti a San Siro : Il prossimo 16 marzo Gue Pequeno porterà il suo show su uno dei palchi più prestigiosi d'Italia, quello milanese di San Siro, dove pochissimi altri rapper suoi connazionali hanno avuto l'opportunità di esibirsi fino ad oggi. Il passaggio di San Siro, per Gue Pequeno come per qualsiasi altro artista italiano, rappresenta ovviamente un vero e proprio upgrade, va da sé che l'attenzione mediatica sull'evento, a meno di un mese dal concerto, sia ai ...

Brumotti attacca Salmo - Achille Lauro - Sfera Ebbasta ed Emis Killa : gli utenti lo criticano : "La vita é infame sì, ma é meglio di Brumotti", é questa una delle barre più popolari di 'Stai Zitto', uno dei pezzi più apprezzati dell'ultimo fortunatissimo album di Salmo 'Playlist'. Ma Salmo non é stato certo il primo rapper italiano a schierarsi contro il popolare inviato di Striscia la Notizia. Nel corso degli ultimi anni, infatti, molti noti esponenti del rap game made in Italy hanno criticato i servizi televisivi firmati dall'ex compagno ...

Sfera Ebbasta porta la trap in tutta Italia con il Popstar Tour 2019 : ... il primo artista Italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Fenomeno da milioni di streaming e visualizzazioni, personaggio eccentrico, icona di mode e tendenze che ...

The Voice cala il poker di giudici : Morgan - SferaEbbasta - Lamborghini e Guè Pequeno : Manca ancora l'ufficialità, ma of Italy sembra aver scelto i quattro giudici per la prossima edizione. A sedere sulle poltrone rosse del talent di Rai2 potrebbero essere , , e . Dopo il ritorno in Rai ...

A "The Voice" spunta pure Sfera Ebbasta : Torna 'The Voice of Italy' e lo fa con Simona Ventura. Ad affiancare la conduttrice nel talent show di Rai2 al via il 16 aprile, ci sarà una giuria completamente nuova e scoppiettante. I coach saranno ...

Sfera Ebbasta - M5S di Conegliano invita a boicottare il concerto : 'Piuttosto bevete birra' : Il prossimo 12 aprile Sfera Ebbasta tornerà ad esibirsi in concerto, dopo la pausa, durata ben quattro mesi, iniziata l'otto dicembre 2018, in segno di rispetto per le vittime della tragedia di Corinaldo. Il trapper milanese darà il via al suo 'Popstar tour 2019' in quel di Conegliano. La popolare località veneta sarà infatti il teatro della data zero del tour, che precederà quelle nei palazzetti dello sport delle tre più grandi città italiane, ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Sfera Ebbasta a Conegliano - data zero del tour per Rockstar : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto di Sfera Ebbasta a Conegliano, in programma per il prossimo 12 aprile presso la Zoppas Arena. Lo spettacolo andrà ad anticipare quelli nei palasport che il trapper di Cupido ha deciso di organizzare per il suo ultimo album di inediti e con il quale ha raggiunto risultati incredibili e per i quali ha conquistato le classifiche di vendita sia sul fronte singoli che su quello dei singoli. I ...

M5S : "Boicottate Sfera Ebbasta. E' un cantante per disperati - da vietare ai ragazzini" : Il trapper va in tour dopo la tragedia della discoteca Lanterna azzurra in cui morirono 6 persone. L'invito dei grillini di Conegliano a disertare la prima tappa il 12 aprile

The Voice - in giuria Morgan - Gué Pequeno - Sfera Ebbasta ed Elettra Lamborghini? Mancano ancora le firme : in “bilico” il trapper : The Voice of Italy torna sul piccolo schermo e per l’occasione Rai2 vuole fare le cose in grande. Il costosissimo show sarà condotto da Simona Ventura, fresca di passaggio a Viale Mazzini, trasmesso per otto puntate dal prossimo aprile, con la sola finalissima in diretta. Nei talent ruolo fondamentale è quello dei coach-giudici, sembra essere certa la presenza di Morgan che nel curriculum conta numerose vittorie a X Factor. Al suo fianco, ...

Si aggiunge una nuova data al "Popstar tour 2019" di Sfera Ebbasta : Roma, 14 feb. , askanews, - Dopo il successo dell'uscita del suo ultimo album "Rockstar", già certificato quadruplo platino dalla FIMI e disco più venduto in Italia del 2018, si aggiunge un nuovo ...

Novità per il tour di Sfera Ebbasta : la data zero il 12 aprile a Conegliano : Dopo il successo dell'uscita del suo ultimo album 'Rockstar', già certificato quadruplo platino dalla FIMI nonché disco più venduto in Italia del 2018, si aggiunge un nuovo concerto dal vivo al '...

Nuove indiscrezioni sui coach di The Voice of Italy - si parla di Sfera Ebbasta ed Elettra Lamborghini : Si rincorrono nuovi rumors sui coach di The Voice of Italy, al via da aprile con la conduzione di Simona Ventura. Su questo fronte, sembrano non esserci più dubbi: la guida del talent sarà completamente rivoluzionata dopo la rapida incursione di Costantino della Gherardesca subentrato al veterano Federico Russo. Nelle indiscrezioni riportate da Blogo, si parla di Sfera Ebbasta, già tristemente noto per la recente strage di Corinaldo nella ...

