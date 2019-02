Lega e M5s divisi su Tav | flat tax e autonomie regionali | il sondaggio

Borghi - Lega - : "All'Europarlamento gruppo eurocritico con M5S" : La Lega punta a creare un 'fortissimo gruppo eurocritico' nella prossima legislatura nel Parlamento Europeo, se non ci sarà una maggioranza Ppe-Pse, attirando forze politiche che ora stanno nel Ppe ...

Diciotti - Morelli (Lega) : “Voto online M5s? Metodo assolutamente contestabile. Tav? Lo vogliono gli italiani” : “Voto dei 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau in merito al caso Diciotti-Salvini? Se loro ritengono che sia un Metodo giusto per i loro iscritti, fanno bene. Per me è un Metodo assolutamente contestabile. Se per loro la democrazia è quella digitale, ce ne facciamo una ragione“. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus), il deputato della Lega, Alessandro Morelli, si pronuncia sul voto online dei 5 ...

La luna piena della Lega : con la crisi di Pd e M5S Salvini fa il pieno di voti : "Le battaglie politiche le voglio vincere con le idee, non festeggerò mai l'arresto dei genitori di un mio avversario politico". Matteo Salvini, da Alghero, commenta la notizia delle misure cautelari spiccate nei confronti dei genitori di Matteo Renzi.Eppure, nonostante per il vicepremier e ministro dell"Interno non ci sia nulla da gioire, la nuova tegola che si è abbattuta sul Partito Democratico, secondo gli esperti, è destinata a far ...

Caso Diciotti - M5S diviso. Braccio di ferro con la Lega su Tav e autonomie : Il leader pentastellato cercherà ora di strappare tempo per il decollo delle autonomie e di portare a casa il decretone senza correttivi pesanti al reddito di cittadinanza. Idem sulla Tav: temporeggiare è la parola d'ordine. E sulle nomine l'obiettivo è chiudere nel modo meno divisivo...

Antonio Padellaro - l'intervista a Libero : 'Perché il governo Lega-M5s non può durare' : ... un Silvio non più king maker ma socio di minoranza, come la Meloni, o perpetuare l' alleanza con M5S, che però porta all' immobilismo, come si sta vedendo ora sulla Tav, l' economia, il taglio delle ...

Antonio Padellaro - l'intervista a Libero : "Perché il governo Lega-M5s non può durare" : «Con i grillini hanno fatto un giro di valzer, ma non è affatto detto che a Di Maio e soci ne sarà concesso un secondo. Inutile appendersi a ragionamenti da partito socialdemocratico, le elezioni in Abruzzo sono un segnale che il voto d' opinione è rimasto deluso da Cinquestelle ed è in cerca di alt

SONDAGGI POLITICI/ Sovranisti-boom alle Europee : 27 seggi a Lega - crisi M5s al 25 - 7% : SONDAGGI POLITICI verso le Elezioni Europee: M5s ko, Ppe e Pse calano. Vola la Lega di Matteo Salvini con i sovranisti: primi in Italia, secondi in Ue

La Lega balza al 34 - 5%. E gli elettori bocciano il M5S : "Incapace di governare" : Non hanno mostrato capacità di governo, hanno tradito i valori e Luigi Di Maio un leader debole. Queste tre frasi potrebbero essere attribuite a Silvio Berlusconi, Paolo Gentiloni, Matteo Renzi o Nicola Zingaretti ma sono il responso che gli elettori Cinque Stelle hanno dato al sondaggio della Index Research alla domanda: i risultati del Movimento 5 Stelle nelle elezioni e nei sondaggi, sono dovuti al fatto che...? E via alla disamina. Gli ultrà ...

"Comunque vada - resterà la ferita" Inside Lega sul voto online del M5S : Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti dispensano tranquillità e, mentre gli iscritti al Movimento 5 Stelle votano sulla piattaforma Rousseau se mandare il ministro dell'Interno a processo per il caso della nave Diciotti, ribadiscono in tutte le salse che il governo andrà avanti... Segui su affaritaliani.it

Europee - proiezioni Ue : Lega primo partito italiano con 27 eurodeputati - seguito dal M5s con 22 - crollano i Dem : La Lega continua ad accrescere il suo bacino di voti anche alle Europee . Secondo le prime proiezioni sul voto di fine maggio, sarebbe il primo partito italiano con più eletti alla futura Eurocamera, ...

[Il caso] Ritorno all'acqua pubblica - la Lega dice no alla riforma del M5s : La sensazione però è che visti i costi elevati della riforma e il forte rallentamento dell'economia qualche cambiamento andrà apportato. Eliminare le utilities a controllo pubblico dalla gestione ...

Proiezioni Europarlamento : 27 seggi a Lega - 22 a M5S. Primo gruppo Ppe : La deLegazione della Lega al Parlamento dovrebbe passare da 6 a 27 deputati, diventando la seconda piu' grande dopo la Cdu tedesca. E' quanto emerge dalla prima proiezione pubblicata dall'Europarlamento in vista delle elezioni europee di maggio. Il Movimento 5 Stelle dovrebbe passare da 14 a 22 deputati. In netto calo, invece, il Partito Democratico e Forza Italia che dopo il voto di maggio dovrebbero conservare rispettivamente 15 e 8 deputati ...

Proiezioni Europarlamento : 27 seggi a Lega - 22 a M5S : La deLegazione della Lega al Parlamento dovrebbe passare da 6 a 27 deputati, diventando la seconda piu' grande dopo la Cdu tedesca. E' quanto emerge dalla prima proiezione pubblicata dall'Europarlamento in vista delle elezioni europee di maggio. Il Movimento 5 Stelle dovrebbe passare da 14 a 22 deputati. In netto calo, invece, il Partito Democratico e Forza Italia che dopo il voto di maggio dovrebbero conservare rispettivamente 15 e 8 deputati ...

Sondaggi Noto : governo M5S-Lega al 56% dei consensi - cala il PD - cresce Forza Italia : Esaminando l’ultimo Sondaggio effettuato dall’istituto di ricerca Noto, durante la seconda settimana del mese di febbraio, emergerebbero alcune novità. Premettiamo che la seguente rilevazione statistica è stata commissionata dal programma Cartabianca di Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì su Rai 3 e diffusa nella puntata del 12 febbraio. Rilevazione che confermerebbe e si sovrapporrebbe, tutto sommato, al trend statistico dei Sondaggi ...