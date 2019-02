Frenata automatica d’emergenza | dal 2020 in Europa obbligatoria su tutti i veicoli di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 febbraio 2019) Tra le tecnologie di assistenza alla guida più diffuse, difficile non trovare ladi emergenza: a prescindere da come ciascun costruttore voglia chiamarla – Emergency Brake Assist, Autonomous Emergency Breake oppure Automatic Emergency Breaking – dalinquesta diventeràper legge.Un provvedimento che il Parlamento Europeo aveva accolto favorevolmente già nel novembre del 2017 e che ora la Commissione economica per l’delle Nazioni Unite (Unece) ha ufficializzato. L’obbligo di legge scatterà perdi nuova immatricolazione, quindi dalle utilitarie ai mezzi commerciali, e il dispositivo dovrà poter entrare in funzione fino ai 60 km/h, mentre ora su alcuni modelli di utilitarie non supera i 30 km/h.Tale dispositivo di sicurezza viene inserito, spesso, nei sistemi cosiddetti di “pre-collisione” ed entra in ...