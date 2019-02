Dune | il remake del film di David Lynch avrà un cast eccezionale

Dune - quello che sappiamo sul remake di Denis Villeneuve : La storia di Dune è sicuramente uno dei classici della fantascienza, a partire dal romanzo originale del 1965 di Frank Herbert ma anche per il film che ne trasse David Lynch nel 1984, il quale, pur non essendo particolarmente amato né dalla critica né dal suo stesso regista, divenne presto un grande cult per gli appassionati del genere. E da un paio di anni ormai si parla di un remake a cui sta lavorando Denis Villeneuve, che dopo titoli ...