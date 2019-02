Venezuela | Moavero | apertura a dialogo è imprescindibile per superare crisi

Venezuela - ok a mozione M5s-Lega : voto subito - Guaidò non riconosciuto/ Moavero 'Scorse elezioni illegittime' : Venezuela, ok alla Camera per la mozione del governo: 'Maduro illegittimo', elezioni subito ma Guaidò non riconosciuto. Moavero: 'Al voto presidenziale'

Venezuela - intesa M5s-Lega su mozione : voto subito. Moavero : “Scorse elezioni illegittime - governo condanna violenze” : Le due forze di governo hanno trovato l’intesa sul Venezuela. Dal mini vertice a Palazzo Chigi di questa mattina è uscita la mozione di maggioranza da presentare in Parlamento che impegna l’Italia “a sostenere gli sforzi diplomatici anche attraverso la partecipazione a fori multilaterali, al fine di procedere, nei tempi più rapidi, alla convocazione di nuove elezioni presidenziali che siano libere credibili e in conformità con ...

Venezuela - il ministro Moavero incontra una delegazione dell'autoproclamato presidente Guaidò : Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi , ha ricevuto una delegazione dell'autoproclamato presidente Venezuelano, Juan Guaidò , per parlare della crisi politica del Paese sudamericano. Moavero ...

Venezuela - Moavero incontra delegazione di Guaidò. Domani riferirà in Parlamento. Salvini : “Governo avrà posizione comune” : Il governo non ha ancora un posizione unitaria sulla crisi Venezuelana, ma il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha ricevuto oggi alla Farnesina il presidente della Commissione Esteri dell’Assemblea Nazionale di Caracas, Francisco Sucre, accompagnato dall’ex sindaco della capitale, Antonio Ledezma, e da Rodrigo Diamanti, rappresentante di Juan Guaidó per gli aiuti di emergenza provenienti dall’Europa. Lo ha fatto “anche a nome del ...

Gruppo di Contatto per il Venezuela - Moavero lascia Luanda per Montevideo : A presiederlo, il presidente della Repubblica dell'Uruguay Tabaré Vazquez e l'Alto Rappresentante per la politica estera dell' Unione Europea, Federica Mogherini. Ma il dettaglio dei partecipanti è ...