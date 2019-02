Va a mangiare il sushi ma trova una sorpresa | scarafaggio nel piatto

ilgiornale

: @jack_giacomini @valdinosi @LeonardoBerti16 La scusa del povero non regge che giovedì vuoi andare a mangiare il sus… - MattiaGuidi26 : @jack_giacomini @valdinosi @LeonardoBerti16 La scusa del povero non regge che giovedì vuoi andare a mangiare il sus… - bettvsos : RT @stableasatable: Io: 'Vuoi venire con me al giapponese a mangiare sushi?' Amica: 'No, non mi piace nulla, poi oggi sono a casa ho un po'… - xiumixin : @Sparklxing lo so :( anche io vorrei mangiare sushi ma non è giusto che tu pacchi ma se proprio non vuoi fare quell… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Doveva essere una gustosa cena die si è rivelata essere, invece, una brutta avventura culinaria. Già, perché una cliente si èta neluno.L'episodio in un ristorante giapponese di Savona, dove si è consumato il fattaccio riportato da SavonaNews. La signora, che è rimasta anonima e non ha voluto fare il nome del ristorante, si è così sfogata al quotidiano locale: "Questa sera una cena a base dicondita da scarafaggi; brutta e spiacevole esperienza che ci ha costretto ad alzarci e andarcene".Da quanto si apprende, un cameriere avrebbe assistito alla scena della blatta, che si è spostata furtiva da undiall'altro. Al che gli avventori si sono alzati e diretti alla cassa, schifati, per parlare con la proprietaria dell"esercizio commerciale: "È stata poco professionale e scorretta, facendoci pagare per intero la cena", racconta la signora, ...