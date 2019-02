Stazione | lavori al via | attenti a dove posteggiate

settegiorni

: Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell’area trasformata in un ambiente in cui si realizzeranno progetti… - Telereggio1 : Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell’area trasformata in un ambiente in cui si realizzeranno progetti… - Reggionline : Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell’area trasformata in un ambiente in cui si realizzeranno progetti… - ferpress : #Svizzera: lavori in corso in zona stazione a #Bellinzona. Diversi gli interventi previsti - Ferpress -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)al via Il Comune fa sapere che si tratta di un intervento straordinario di manutenzione che consentirà anche di ricavare qualche posto auto in più. Per oggi nessuna rimozione forzata, ...