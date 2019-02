Se il passeggero non allaccia la cintura la responsabilità è anche del guidatore

ilgiornale

: RT @sinfantino: Nel caso in cui succede un incidente, per ogni passeggero che non ha la cintura di sicurezza, l'autista pagherà il 30% dei… - MatteoMooskio : RT @sinfantino: Nel caso in cui succede un incidente, per ogni passeggero che non ha la cintura di sicurezza, l'autista pagherà il 30% dei… - SabellaFederico : RT @sinfantino: Nel caso in cui succede un incidente, per ogni passeggero che non ha la cintura di sicurezza, l'autista pagherà il 30% dei… - CerriGionata : RT @sinfantino: Nel caso in cui succede un incidente, per ogni passeggero che non ha la cintura di sicurezza, l'autista pagherà il 30% dei… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Se non allacci le cinture di sicurezza in automobile, peggio per te. E peggio per chi guida. Perché in caso di incidente quest'ultimo risponderàdei danni riportati dalche non abbia ...