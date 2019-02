Passo falso per Nvidia | i ricavi della divisione gaming sono crollati del 45%

Passo falso per Nvidia - i ricavi della divisione videogiochi sono crollati del 45% : Questo non deve essere proprio un bel momento per Nvidia. Infatti, Tweaktown ci fa notare, la società ha appena riportato l'ultimo quarto fiscale, registrando una gigantesca perdita del 45% dei ricavi anno su anno per quanto riguarda la divisione gaming.Il trimestre dell'azienda è in calo del 24%, con un disastroso risultato nel settore videogiochi, compensato solo dall'andamento positivo di altri campi come il professional visualization ...

Renzi «pentito» della scelta Mogherini - ma il suo Passo falso fu il no a Letta - : Ma soprattutto, per essere efficace, l'Alto Rappresentante per la Politica estera avrebbe bisogno di una... politica estera comune appunto. Quella che il Consiglio europeo, di cui Matteo Renzi è ...

Al primo Passo falso del Napoli è ripartita la logica dello sfascio : Riprende la campagna distruttiva Caro Napolista, ci risiamo. Dopo la sconfitta di Milano riprende, come ciclicamente avviene, fiato la campagna “distruttiva” anti-De Laurentiis (con la riconosciuta creativita` abbiamo addirittura inventato un neologismo, il papponismo, per gettare fango attraverso la cultura del sospetto, che tanti danni ha prodotto nel nostro Paese: la tua, di De Laurentiis ovviamente, bussola sono solo i soldi, non te ne ...

Il Passo falso di Curry : la schiacciata rimane un'idea : Quando un atleta rasenta la perfezione, ogni suo passo falso suscita grande clamore. E' raro che Steph Curry, l'uomo dei record delle triple, e non solo,, sbagli un tiro da tre. E' ancor più raro che ...

WTA Brisbane – Passo falso per Svitolina : la numero 4 al mondo ko contro Sasnovich : Elina Svitolina eliminata agli ottavi di finale del WTA di Brisbane: la tennista ucraina sconfitta da Aliaksandra Sasnovich Primo Passo falso del 2019 per Elina Svitolina. La tennista ucraina, attualmente numero 4 al mondo, vincitrice delle WTA Finals e bi-campionessa in carica degli Internazionali d’Italia, è stata sconfitta agli ottavi di finale del WTA di Brisbane. Sul cemento australiano, Svitolina si è arresa dopo 1 ora e 48 minuti ...

Basket - 11a giornata Serie A 2019 : Milano alla prova Varese - Venezia a Cantù sperando in un Passo falso della capolista : Tra domani, sabato 22 dicembre, e domenica 23 dicembre andrà in scena l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Tolta Milano, capolista imbattuta con dieci vittorie nelle prime dieci partite, l’equilibrio sembra essere la cifra distintiva di questa stagione. Venezia conserva due punti di margine su Varese e Cremona, ma le due lombarde si stanno confermando contendenti insidiose nella lotta per le posizioni ...

