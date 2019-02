Micalizzi è rientrato in Italia

Rientrato in Italia il f?otoreporter ferito in Siria Gabriele Micalizzi : E' Rientrato in Italia il fotoreporter Gabriele Micalizzi che era rimasto ferito l'11 febbraio in Siria orientale mentre documentava gli scontri armati tra elementi dell'Isis e le forze curde attestate in quell'area. Il trasferimento è stato operato con un Falcon 900 del 31^ stormo di Ciampino dell'Aeronautica militare Italiana atterrato questa sera a Milano.

Rientrato in Italia i f?otoreporter ferito in Siria Gabriele Micalizzi : E' Rientrato in Italia il fotoreporter Gabriele Micalizzi che era rimasto ferito l'11 febbraio in Siria orientale mentre documentava gli scontri armati tra elementi dell'Isis e le forze curde attestate in quell'area. Il trasferimento è stato operato con un Falcon 900 del 31^ stormo di Ciampino dell'Aeronautica militare Italiana atterrato questa sera a Milano.

Rientrato in Italia i fotoreporter ferito in Siria Gabriele Micalizzi : E' Rientrato in Italia il fotoreporter Gabriele Micalizzi che era rimasto ferito l'11 febbraio in Siria orientale mentre documentava gli scontri armati tra elementi dell'Isis e le forze curde ...