Diciotti | l’appello di Pietro Grasso agli attivisti M5s | “Stanno scaricando su di voi la

(Di lunedì 18 febbraio 2019) “Pensateci bene. Oggi vale per i naufraghi sulla nave, e domani? Un futuro ministro dell’Interno, per un presunto fine politico di sicurezza nazionale, potrà con lo stesso principio chiudere dentro una scuola, una caserma o uno stadio, cittadini italiani e stranieri. Col diritto e coi diritti fondamentali non si scherza. Vi stanno prendendo in giro, fatevi sentire!”. Questo l’appello che, senatore di LeU e membro della Giunta per le Immunità di Palazzo Madama, rivolge con un video dalle sue pagine socialM5S chiamati oggi a votare sulla Piattaforma Rousseau per il caso“Stanno cercando di scaricare su di voi la responsabilità di rinnegare i valori del Movimento e salvare un ministro da un processo”, mette in guardia. “Non si tratta – spiega – di decidere se Salvini sia innocente o ...