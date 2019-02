Monza | autista di bus picchiato da due passeggeri | li aveva rimproverati perché fumavano

Blastingnews

(Di domenica 17 febbraio 2019) Daarriva la notizia dell'ennesimo episodio di violenza ai danni di undi autobus. Il conducente (dipendente Net) è statoda due, forse stranieri. L'uomo, 49 anni, li ha sorpresi a fumare una sigaretta e, per questo, li ha. Ora, è caccia ai due aggressori, forse di origine nordafricana. L'episodio è stato denunciato anche sui social (dalla pagina Facebook “Sei dise”) da una testimone che ha prestato i primi soccorsi.Il rimprovero e l'aggressione Tutto è accaduto ieri, sabato 16 febbraio, prima delle 7 del mattino. Sul bus z206 (che da via Luca della Robbia arriva all’ospedale San Gerardo passando per la Stazione FS,Centro). Ad un certo punto, all'altezza di via Pellegrini, l'ha notato che gli unici duea bordo, forse di origine straniera, si erano accesi una sigaretta e incuranti dei divieti, si erano ...