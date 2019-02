Diciotti | Salvini | “Consultazione online su di me? Dormo tranquillissimo Se servirà lo

Diciotti - malumori nel M5s per il quesito su Salvini. Consiglieri comunali Torino : “Imbarazzante e mal posto” : Ieri erano stati i primi ad annunciare il loro voto a favore del processo per Matteo Salvini. Oggi sono i più espliciti a manifestare malumore per il quesito scelto dal blog delle Stelle sul voto deò caso Diciotti. “Ridicoli“, “imbarazzante”, “vergognatevi“, sono alcuni dei termini usati dai pentastellati eletti al consiglio comunale del capoluogo piemontese per riferirsi al modo con cui su Rousseau sarà posta ...

Diciotti-Salvini - M5S lancia il voto online. La ricostruzione - però - fa acqua : "Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato?" È questo il quesito che il Movimento 5 Stelle ha deciso di porre ai propri sostenitori, chiamati a votare domani dalle ore 10 alle 19 sulla Piattaforma Rousseau. Il voto sarà vincolante per i senatori dei 5 Stelle che fanno parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che ...

Salvini e il caso Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 Ecco il quesito da votare online : Il post pubblicato sul Blog delle stelle in vista della votazione sull'immunità da concedere al ministro dell'Interno. Nel testo, sbagliato il numero dei migranti a bordo. Più di un'area di malcontento del M5S sta insorgendo

Caso Diciotti. Domani il M5S decide sul processo a Salvini : per dire No bisogna votare Sì : Sul blog del Movimento 5 stelle il dossier sul Caso Diciotti: tra le righe si legge una "indicazione" che il movimento 5 stelle dà ai propri attivisti. La senatrice Nugnes: "La formula non è chiara". Intanto per effetto dell’autodenuncia il premier e i due ministri grillini entrano nel novero delle persone sotto inchiesta.Continua a leggere

