La Scuola italiana di potatura vite avvia primi corsi di Dendrochirurgia

In un'abbazia italiana Bannon ha aperto la sua "Scuola dei gladiatori" : "Quando giro per il mondo, dico a tutti: guardate Salvini e Di Maio, non si vedono spesso politici moderni pronti a mettere da parte le differenze per lavorare insieme come hanno fatto loro sul bilancio". Steve Bannon, l'ex stratega di Donald Trump, non ha mai nascosto il suo apprezzamento per i due vicepremier del governo italiano e lo ripete in un'intervista al Corriere della Sera. In una rassegna dei ...

Elogio della Scuola italiana - digitale - : ... durante un incontro al Sole 24 Ore dice in sostanza: "Non facciamoci ingannare dalle onde corte della tecnologia, lavoriamo sulle basi: matematica, lingua, scienza, la storia dell'arte… sulle ...

Allarme scabbia in una Scuola italiana : almeno due i casi segnalati - allertate le famiglie : Due casi di scabbia sono stati registrati a Bomporto e Sassuolo, nel modenese. Lo riferisce l’Azienda Usl di Modena, spiegando che in entrambi i casi si tratta di minorenni. Nello specifico il primo caso è stato segnalato alla Pediatria di comunità e al Servizio igiene pubblica dell’Azienda Usl di Modena. Come previsto dai protocolli per le malattie infettive, sono state informate le famiglie degli alunni di due classi che svolgono ...